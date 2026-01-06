NBA》尼克負活塞31分 老闆竟目標冠軍

尼克6日在客場90比121狂輸活塞31分，苦吞4連敗，沒想到老闆多蘭受訪時竟誇口說，球隊目前的陣容足以自1999年以來再次闖進總決賽，甚至有能力奪得本季總冠軍。

然而近況低迷的尼克，儘管上半場投籃命中率高達53.8％（39投21中），三分球命中率更是來到57.1％（14投8中），但活塞在內線得分上以36比22領先。全場尼克一路挨打，苦吞2026年開春4連敗，期間場均輸16分，絲毫看不出2025年開季打出23勝9敗巔峰強隊應有的狀態。

廣告 廣告

多蘭在談到尼克前任總教頭席波迪的時候肯定表示，「這支球隊的建立很大程度上要歸功於席波迪，他打造了球隊核心模式，上個賽季能取得51勝31敗、東區排名第3的戰績，所以全隊應該要對湯姆表達敬意。但我們最終還是決定了球隊的組織方式，這意味著我們需要做出改變，超越傳統的執教模式。」

培養替補陣容，避免先發球員過度疲勞，是多蘭和尼克籃球營運總裁羅斯上賽季就向席波迪提出的擔憂。新任總教練麥克布朗顯然聽進這項建議，開季確實打出不錯成果，可惜近期多位先發球員陷入低潮，導致連敗纏身。

「我們現在很喜歡這支球隊，」多蘭表示，「他們之間很有默契，彼此都很信任對方，因此季中球隊不會進行交易。」很明顯，多蘭對球隊近年來的進步感到滿意，並對本賽季剩餘的常規賽以及未來發展抱有很高的期望。

「看看我們去年這支隊伍取得多大的成就，再看看哪些球員上場，哪些球員缺陣，」多蘭說，現在賽季進入下半程，哈特仍然缺陣，沙梅特即將回歸，「我想說，打進總決賽是我們絕對必須做到的，甚至有能力贏得總冠軍獎盃。」