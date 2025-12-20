NBA》尼克6連勝喊卡 金塊馬刺突起

尼克上周成功奪下NBA盃冠軍，可惜最近的6連勝氣勢，卻遭七六人爆冷喊卡，不過榮獲NBA盃MVP的布朗生表現確實出色，尼克最近也整合出足夠且堅強的團隊戰力繼續搶勝；至於西區，金塊與馬刺則在上周崛起。

要不是NBA盃冠軍賽並不列入例行賽戰績，尼克現在應該算是7連勝慘遭中止，他們上周先在NBA盃準決賽擊垮魔術，然後在NBA盃冠軍賽逆襲馬刺封王，接著背靠背賽事先是險勝溜馬，卻爆冷在主場遭七六人擊潰。

尼克總教練麥克布朗跟前教頭席波迪領軍方式最大不同之處，就是不會把先發主力操過頭，且會適時利用板凳戰力調整先發體能狀態，所以尼克不僅先發球員表現優異，就連科勒克、克拉克生、麥克布萊德等替補也有作用。

上周兩戰皆敗的公鹿，不僅「字母哥」阿提托康波腿傷至少缺席2到4周，更因字母哥可能出走謠言引發內訌，就算他都親自澄清並未打算走人，且只想好好打球，外界卻仍繼續亂傳字母哥未來去處謠言，公鹿內部不亂才怪。

金塊則在約基奇與賈瑪莫瑞領軍下，最近悄悄拿到6連勝，排名也升到西區第2，繼續展現本季奪冠熱門的應有風範；馬刺最近也摘5連勝，隨著文班亞馬復出，「三後衛」福克斯、卡斯特與迪倫哈普逐漸成形，他們還能更強。

西區還有1支球隊異軍突起，那就是維持西區墊底的鵜鶘，竟然可以搶到3連勝，隨著錫安威廉森傷癒復出改從替補出發，鵜鶘反而打出不錯氣勢，上周先後擊敗公牛與火箭，看來應該很快就可以擺脫西區墊底位置了。