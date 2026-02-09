NBA》巴恩斯全面爆發 暴龍四殺溜馬

暴龍本季已經成為溜馬的絕對剋星！史考提巴恩斯9日交出25分、14籃板、6助攻、2抄截與4火鍋的全面成績單，協助地主暴龍122比104輕取溜馬，兩隊本季4度交手全由暴龍獲勝，暴龍目前32勝22敗位居東區第5。

除了巴恩斯全能發揮，巴雷特也拿20分、8籃板及5助攻，馬穆克拉什維利替補攻下17分，英格拉姆與奎克利各有13分，剛從勇士交易來的傑克森戴維斯10分、10籃板，但先發中鋒博伊利斯首節就因左手指扭傷退場。

溜馬則以席亞卡18分最高，胡夫15分居次，先發前鋒弗菲卻在第3節重摔倒地不起，就連哈利柏頓都在場邊替他祈禱，弗菲最後確定右腿痠痛退場，溜馬跟快艇交易換來的祖巴茲與柯比布朗，目前已到印地安納接受體檢。

NBA總裁席爾佛昨天選擇火箭中鋒申坤，取代因為腹肌扭傷缺陣的雷霆後衛亞歷山大在今年全明星賽世界隊位置，申坤成為史上首位兩度入選全明星賽的土耳其籍球員，席爾佛先前也選了里歐納德取代阿提托康波位置。

儘管本季因為腳跟腱撕裂報銷無法上場，拓荒者後衛利拉德昨天仍然決定參加今年三分球大賽，他曾在2023、2024年完成三分球大賽連霸，去年卻遭熱火後衛希洛中斷霸業，這將是利拉德重返拓荒者後首度在球迷前亮相。