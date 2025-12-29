NBA》巴恩斯雙廿大三元 暴龍咬勇士

暴龍前鋒史考提巴恩斯29日交出23分、25籃板及10助攻的驚人「雙廿」大三元數據，奎克利也有27分，英格拉姆26分，3人攜手幫助暴龍141比127延長擊退勇士，史蒂芬柯瑞雖替勇士轟下39分，卻在延長賽得分掛零。

巴恩斯成為暴龍隊史首位拿下「雙廿」大三元球員，也是自從2006年11月14日波許面對勇士拿下23分、22籃板後，暴龍隊史首位「雙廿」球員，25籃板除了是巴恩斯生涯新高，也追平畢約波2016年所創隊史紀錄。

先前因為右膝扭傷缺陣15場的巴雷特，也在昨天傷癒復出，先發打了24分鐘，拿12分、7籃板及4助攻，「在我受傷期間，我非常沮喪，我父親告訴我，一切事情發生皆有原因，我只是努力在復健過程保持積極心態。」

暴龍在正規賽還剩1分32秒後，打出9比2攻勢把比賽逼入延長，然後延長賽幾乎都由暴龍取得領先，柯瑞難掩失望神情表示，「我們不是那種每天都能大比分領先，然後可以任意揮霍的球隊，總有一天會付出代價。」

勇士總教練科爾賽後相當自責自己在最後關頭戰術布置錯誤，「策略就是讓柯瑞與吉米巴特勒持球，然後讓他們周圍的球員保持合適站位，我很後悔在比賽最後關頭布置的邊線球戰術，當時我們需要更好的戰術選擇。」

傑倫布朗雖然昨天攻下37分，連續第9場得分破30追平「大鳥」柏德的塞爾提克隊史紀錄，可惜塞爾提克最後關頭失誤連連，布朗還被吹了一級惡意犯規，塞爾提克終場108比114飲恨輸給地主拓荒者，也中止4連勝。