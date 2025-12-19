NBA》布朗生致勝三分 退地主奪7連勝
才剛獲選NBA盃MVP的尼克明星後衛布朗生，19日在面臨球隊陷入傷兵潮危機時挺身而出，最後4.4秒投進準絕殺三分球，搭配阿奴諾比貢獻致勝抄截，尼克最後以114比113驚險氣走地主溜馬，勇奪最近7連勝。
尼克昨天不僅少了內線「雙塔」唐斯、米契爾羅賓生，就連哈特、麥克布瑞德、沙梅特等人都在傷兵名單，讓他們開賽沒多久，就處12比28落後窘境，幸好布朗生、布瑞吉斯、克拉克生、科勒克等人適時投入火力扭轉局勢。
布朗生最後貢獻25分、7助攻與7籃板，布瑞吉斯也有22分、8籃板，克拉克生替補拿下18分，菜鳥後衛科勒克拿下皆創生涯新高的16分、11助攻；溜馬同樣陣容殘破不全，昨以內姆哈德31分最高，席亞卡26分。
身為上季東區冠軍，溜馬最近卻苦吞3連敗，也讓執教生涯累積999勝的溜馬總教練卡萊爾，始終無緣成為NBA史上第11位「千勝教頭」，上次拿到生涯千勝的總教練是2021年11月完成的七六人總教練瑞弗斯。
鵜鶘昨天完成不可思議大逆轉，儘管一度曾落後到25分，鵜鶘最後仍以133比128延長擊落火箭，驚奇拿下3連勝，表現完全不像本季前25場只贏3場的弱隊，薩迪貝拿下本季新高29分，莫菲也有27分，赫伯特瓊斯18分。
其他人也在看
NBA》勇士Curry傷癒復出卻慘吞3連敗 對太陽一戰還挨了Brooks一拳
NBA美國職籃金州勇士今天（19日）客場挑戰鳳凰城太陽的賽事。在最後一波進攻太陽Dillon Brooks朝著Stephen Curry腹部出拳，加上Jimmy Butler III三分命中，讓雙方戰成平手。所幸在最後一波進攻中，Jordan Goodwin獲得罰球機會，最終太陽就以99比98驚險勝出。Yahoo奇摩運動 ・ 16 小時前 ・ 11
NBA／勇士慘遭關鍵吹判絕殺！柯爾：很難相信比賽被這樣決定
過去12場比賽吞下8敗的勇士，今日在主場迎戰太陽。然而最後倒數0.4秒的關鍵判決，讓勇士最終以99：98一分飲恨。賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也對這次決定勝負的吹判表達失望。 雙方...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前 ・ 9
NBA／為何「打不贏就加入」勇士？ KD：一場120分不會被包夾
杜蘭特（Kevin Durant）當年打不贏就加入勇士隊，令許多球迷感到震驚。杜蘭特最近在節目上回憶起這件事，直呼雷霆隊一項致命缺點，是他轉戰勇士的主因。 2016年杜蘭特和衛斯特布魯克（Rus...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 10
NBA/湖人保留首輪籤目的曝！鎖定字母哥 願拿里夫斯交易
公鹿當家球星「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞持續延燒，據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）透露，湖人遲遲不願動用2026年首輪選秀權的關鍵原因，正是為了在今夏或下個賽季爭搶字母哥或其他等級巨星。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
NBA》有更遠大目標！尼克不會懸掛NBA Cup冠軍旗
紐約尼克日前在拉斯維加斯擊敗聖安東尼奧馬刺，正式加冕為2025年NBA Cup冠軍，不過和過去兩年冠軍隊伍不同的是，尼克隊決定不會在主場懸掛冠軍旗幟。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 6
NBA》LeBron James今日數據 湖人賽程、直播資訊
洛杉磯湖人LeBron James出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
獨家／北捷恐攻男爆是「空軍志願役」！因1件事被通緝
社會中心／綜合報導台北今（19）日連傳2次攻擊事件，繼北捷晚間5點左右有男子扔擲煙霧彈後，這名犯案的男子又闖到鄰近的中山捷運站，持長刀隨機攻擊，造成多人受傷、身亡。根據民視新聞網掌握的獨家消息，這名犯案的張文為空軍志願役士兵，卻在111年因為酒駕遭到汰除，在113年11月25日教召沒報到才遭到通緝。民視 ・ 7 小時前 ・ 45
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
影/張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 14
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 34
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 113
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 527
明天「全台下雨」！氣象署：濕冷有降雪機會
[NOWnews今日新聞]明（19）日外出要帶傘！受到南方雲系北移到台灣影響，全台都有降雨機會，中央氣象署提醒，東半部要慎防局部大雨，雖週六午後西半部雨勢趨緩，不過下週日冬至又有東北季風影響，北部、東...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 60
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片
全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【房地產週報】央行連七凍維持利率！2026房市恐進入空頭 限貸令滿週年房價南北對決！高雄慘跌8.6%雙北竟還在漲
央行12月18日理監事會連七凍，三大利率維持不變，房貸管制回歸銀行自主控管。限貸令滿一年，房市呈現「南北兩樣情」，雙北小漲但越往南修正越明顯，高雄年減8.6%最慘。投資客退場後剩首購撐盤，買方不追價反殺價。展望2026年，專家預測供過於求、賣壓湧現，空頭循環持續到年底，建議選擇「三高、二多」抗跌區並避開地雷區，採取進可攻退可守策略。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 19 小時前 ・ 20
不只砍人還縱火！張文大屠殺前行徑曝光「潑汽油點火」
即時中心／廖予瑄報導台北車站今（19）日傍晚5時許發生恐怖攻擊事件，來自桃園的27歲張文在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈並行凶；隨後，張男又前往北捷中山站外，持長刀隨機攻擊路人後墜樓。這起事件導致包含嫌犯在內，共4死6傷。據警方調查，張在作案前，下午時已在多處先行縱火，而後再至北車及中山捷運站進行無差別攻擊。民視 ・ 28 分鐘前 ・ 13
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 4