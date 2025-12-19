NBA》布朗生致勝三分 退地主奪7連勝

才剛獲選NBA盃MVP的尼克明星後衛布朗生，19日在面臨球隊陷入傷兵潮危機時挺身而出，最後4.4秒投進準絕殺三分球，搭配阿奴諾比貢獻致勝抄截，尼克最後以114比113驚險氣走地主溜馬，勇奪最近7連勝。

尼克昨天不僅少了內線「雙塔」唐斯、米契爾羅賓生，就連哈特、麥克布瑞德、沙梅特等人都在傷兵名單，讓他們開賽沒多久，就處12比28落後窘境，幸好布朗生、布瑞吉斯、克拉克生、科勒克等人適時投入火力扭轉局勢。

廣告 廣告

布朗生最後貢獻25分、7助攻與7籃板，布瑞吉斯也有22分、8籃板，克拉克生替補拿下18分，菜鳥後衛科勒克拿下皆創生涯新高的16分、11助攻；溜馬同樣陣容殘破不全，昨以內姆哈德31分最高，席亞卡26分。

身為上季東區冠軍，溜馬最近卻苦吞3連敗，也讓執教生涯累積999勝的溜馬總教練卡萊爾，始終無緣成為NBA史上第11位「千勝教頭」，上次拿到生涯千勝的總教練是2021年11月完成的七六人總教練瑞弗斯。

鵜鶘昨天完成不可思議大逆轉，儘管一度曾落後到25分，鵜鶘最後仍以133比128延長擊落火箭，驚奇拿下3連勝，表現完全不像本季前25場只贏3場的弱隊，薩迪貝拿下本季新高29分，莫菲也有27分，赫伯特瓊斯18分。