NBA》布朗生飆主場新高分 尼克滅火

尼克明星後衛布朗生22日全場投26中15，含三分球投13中6，11罰全進，攻下他在尼克主場麥迪遜花園廣場新高的47分，另有8助攻、3籃板，帶領尼克132比125撲滅熱火，尼克目前戰績20勝8敗高居東區第2。

布朗生原本在麥迪遜花園廣場的最高得分紀錄，是今年12月14日對上魔術的40分，他昨天更難得的是連兩戰都是零失誤，充分展現當家主控的應有價值，「我認為這意義重大，能夠確保自己不將球權平白送給對手。」

廣告 廣告

「布朗生始終在場上做很多事，他不斷衝擊禁區，且替隊友創造機會，」尼克總教練麥克布朗說，「就算沒快攻機會，他也立即加速衝向底角，當一名球員擁有頂級得分能力的同時，還始終尋求用不同方式影響比賽。」

事實上，布朗生也解救了隊友唐斯的低迷，唐斯在比賽前25分鐘內得分掛零，最後投5中1、僅拿2分，好在布瑞吉斯也貢獻24分，阿奴諾比18分，哈特13分、10籃板，克拉克生10分，才讓唐斯不至於變成輸球罪人。

馬刺明星後衛福克斯昨天貢獻27分、7籃板及6助攻，搭配柯奈特20分與12籃板、卡斯特18分與11助攻，馬刺最後以124比113擊潰地主巫師，勇奪最近6連勝，目前馬刺戰績21勝7敗，悄悄超越金塊獨占西區第2。