NBA》布朗發洩轟50分 綠軍斷快艇6連勝

傑倫布朗把無緣東區單月MVP悶氣發洩在快艇身上！布朗4日投26中18，含三分球投10中6，攻下追平生涯最高50分，帶領「綠衫軍」塞爾提克以146比115橫掃地主快艇，塞爾提克除了奪下3連勝，也中止快艇6連勝。

聯盟把去年12月東區MVP頒給尼克後衛布朗生，而不是上個月表現也很出色的傑倫布朗，讓布朗公開批評這是「政治因素」考量，昨天賽前塞爾提克總教練馬祖拉告訴布朗就把他的悶氣發洩在對手身上，而他也做到了。

廣告 廣告

「我認為我是這場比賽當中最出色的攻守兼具球員，」另有5助攻、3籃板的傑倫布朗表示，「今天是特別的夜晚，我感覺投出去的每個球都會進。」馬祖拉也爆料，布朗賽前傳訊息給他，希望能把防守里歐納德任務交給他。

事實上，傑倫布朗確實把這個任務做得不錯，里歐納德雖有22分，全場投17中6手感卻不理想，昨拿29分、7助攻的懷特說：「看布朗打球真的很享受，他在攻守兩端都做到極致。」西蒙斯也替綠軍貢獻15分。

快艇昨天迎來主力中鋒祖巴茲傷癒回歸，沒想到不僅中止6連勝，還在第4節又傷了德瑞克瓊斯，他在去年11月16日遭到傑倫布朗撞擊造成右膝重傷，休兵17場才告復出，這次換被普里查德壓到腳，同樣傷了右膝。

儘管卓雷蒙格林第2節就因激烈抗議尺度遭到驅逐出場，勇士仍靠史蒂芬柯瑞轟下31分，最後以123比114解決爵士，柯瑞賽後替格林喊冤，「我不清楚他罵了裁判什麼，但我們在休息室內的共識是不足以把他驅逐。」