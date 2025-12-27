NBA》布朗連8場30＋ 綠軍賞溜馬7連敗

傑倫布朗繼續展現本季驚人得分爆發力！「綠衫軍」塞爾提克27日靠著布朗攻下全場最高30分，另有4助攻、3籃板、4抄截，普里查德也拿29分，終場140比122逆轉擊敗地主溜馬，勇奪4連勝，溜馬則吞7連敗。

這是傑倫布朗連續第8場得分破30，超越皮爾斯位居隊史第2，距離隊史第1「大鳥」柏德僅差1場，這也是布朗最近12場當中第11場得分破30，唯一一場得分沒破30的比賽，他拿19分、12籃板及11助攻的大三元。

塞爾提克目前爆冷取得19勝11敗，排名高居東區第3，確實打破季前他們因為少了塔圖後，被外界一致看衰的預測，也讓傑倫布朗相當不滿他們沒被排進今年耶誕大戰，「說實話，我真的蠻失望，我們應該要打耶誕大戰。」昨天替補投進7顆三分球、貢獻23分的豪瑟，這麼形容傑倫布朗的神勇表現，「布朗太特別了，在這個聯盟內可以隨心所欲單打任何人得分，有這樣的隊友，真的太給力了！」懷特也替綠軍攻下21分，賈薩替補拿到15分。

快艇繼續贏不停！「大鬍子」哈登昨拿全場最高34分，取代祖巴茲先發的布魯克羅培茲也投進生涯新高9顆三分球、貢獻31分，攜手幫助快艇119比103力錯拓荒者搶下3連勝，里歐納德攻下28分，其中末節包辦18分。