赴韓旅遊搭計程車必看！外國人不用再怕「被當盤子敲」，首爾推雙語收據防駕駛超收

農曆年有計畫前往南韓旅行的讀者要注意，過去被視為外國遊客困擾之一的搭計程車問題，未來應該不必再擔心了！因為首爾市政府對外表示，他們在接獲大量投訴和反應後，為遏止當地計程車司機、對外籍遊客超收費用的歪風，從2025年12月起，全面實施「韓英雙語收據」，藉此讓乘客能清楚知道自己搭車費用，避免因為夜晚加成而遭到惡意敲竹槓。

《海峽時報》指出，雖然南韓首爾的地鐵等大眾運輸系統非常便利，但許多遊客在夜間狂歡或前往郊區景點後，依然會有搭乘計程車需求，可過去因為乘車收據僅有韓文顯示，許多遊客在不清楚加成機制的情況下，被司機強行要求支付高額或天價車資，進而導致許多外國人不敢在韓國搭小黃。

廣告 廣告

按照市政府描述，收據新制實施後，所有乘車費用將無所遁形。

新版計程車收據上，除了最後總金額外，更增加英文翻譯的「總運費」、「上、下車時間」、「深夜附加費」以及「跨區附加費」項目。市府官員強調，從過往許多糾紛投訴案能發現，多數源自外國遊客並不了解、深夜在首爾搭計程車會有深夜加成（介於20至40%不等），以及從首爾前往外圍郊區，也會有跨區收費的規定，期望雙語收據推出後，將能有效化解誤會避免衝突。

此外，考量許多人也會使用線上叫車，首爾市府也要求Kakao Mobility（Kakao T）及Tada等平台，必須在其行程明細中，提供詳細的英文版費用解釋。

南韓知名企業KaKao旗下的叫車平台Kakao Mobility。（翻攝自公司官網）

小黃QR Code 申訴上線

外國遊客對首爾計程車「有意見」，此事絕對不只是刻板印象，根據市府數據顯示，自從2025年6月推出QR碼申訴系統以來，短短半年內就接獲多達487件外籍旅客檢舉。

面對高比例的投訴，市政府隨即在全首爾7.1萬輛計程車內，都貼上印有申訴指南的貼紙，確保遊客在懷疑被司機惡意「繞路」或「超收」時，能第一時間掃描並提出舉報。

身著韓國穿統服飾（韓服）的遊客在首爾觀光景點光化門前散步。（美聯社）

遊客聚集的明洞、弘大、梨泰院等區域，自然是官方首要重點宣導與監察範圍，首爾已經在市區78處主要排班招呼站內，掛上宣傳橫幅與海報，提醒遊客保護自身權益。

首爾市府放話：確認違規將重罰司機

首爾市交通局長呂長權（Yeo Jang-kwon，音譯）受訪時還強調，為了打擊過去計程車的惡性循環和套路，市府會積極調查所有通報的檢舉案，一旦經確認違規屬實，將對該名司機施以重罰並吊扣執照。

「我們將竭盡全力、打造一個讓外國訪客，能『放心且便利搭車』的環境。」

更多風傳媒報導

