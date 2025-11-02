NBA》席亞卡致勝三分彈 溜馬踹勇士開胡
誰也沒想到上季東區冠軍溜馬的本季第1勝，竟是勇士給的！席亞卡最後37秒投進打破平手僵局的三分球，加上昆頓傑克生末節包辦12分，溜馬爆冷以114比109逆轉擊敗史蒂芬柯瑞領軍的勇士，總算中止開季5連敗。
溜馬本季傷兵爆棚，除了明星後衛哈利伯頓提前整季報銷，馬圖林、內姆哈德、托平、麥克康奈等輪替主力都處傷兵名單，也讓他們開季後一勝難求，沒想到昨天不僅奈史密斯攻下生涯新高31分，席亞卡也有27分。
但真正幫助溜馬贏球的幕後功臣，是生涯第2度先發的昆頓傑克生，他拿25分、10助攻皆創生涯新高，且有6籃板、3抄截，徹底填補溜馬後場空缺，連溜馬總教練卡萊爾都不禁稱讚，「怎麼誇傑克生表現都不夠！」
柯瑞雖拿全隊最高24分，卻在下半場只有6分，更出現全隊最多5次失誤，「我必須做更好、更果斷、更積極主動，即使我不出手，也要透過組織進攻幫助隊友融入團隊。」吉米巴特勒也有20分、7助攻，庫明加17分。
杜蘭特昨天只打前3節就拿下26分，申坤也有16分、10籃板及9助攻的準大三元，攜手幫助火箭128比101橫掃「綠衫軍」塞爾提克，在開季2連敗後搶下3連勝，證明火箭逐漸找回應有風貌，塞爾提克則中止3連勝。
其他人也在看
茶壺風暴！？Ja Morant遭灰熊禁賽一場 因「有損球隊行為」被處罰
曼菲斯灰熊今（2）日宣布，主力控球後衛Ja Morant因「對球隊有損害之行為」遭球團停賽一場，此懲緯來體育台 ・ 21 小時前
NBA/被譽為「陸版約基奇」！楊瀚森開季場均1.8分遭下放G聯盟
波特蘭拓荒者宣布，備受期待的新秀中鋒「陸版約基奇」楊瀚森將被下放至G聯盟附屬球隊「撕裂之城」進行週末訓練，訓練結束後將於週一對陣洛杉磯湖人的比賽回歸主隊。據報導，此次安排不會影響拓荒者的正式比賽。中天新聞網 ・ 13 小時前
NBA／吉迪準大三元退尼克 公牛創後喬丹時代首次開季5連勝
本賽季開季靠著凶猛團隊火力收下4連勝的公牛隊，今天迎戰東區強權尼克隊再度打出精彩一戰，在休賽季續簽4年1億美元合約的吉迪（Josh Giddey）單場進帳32分、10籃板、9助攻「準大三元」以及...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
AD左小腿拉傷 獨行俠宣布列入每日觀察
達拉斯獨行俠球星Anthony Davis因左小腿輕度拉傷，球團今（1日）確認他將至少缺席接下來兩場緯來體育台 ・ 1 天前
NBA》史上第2人！東契奇開季前3戰場均45.3分締罕見紀錄
湖人球星東契奇（Luka Doncic）今傷癒回歸貢獻44分，率隊以117：112逆轉灰熊，開季至今3戰每場都攻下至少40分，比肩傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain），成為史上第2人。東契奇開幕戰面對勇士砍下43分，接著面對灰狼轟下49分，隨後因手指扭傷以及左腿挫傷缺陣3戰，今重回先發行列自由時報 ・ 1 天前
法國怪物太猛！溫班亞馬連5戰雙十 馬刺開季5連勝創紀錄
（記者許皓庭／綜合報導）聖安東尼奧馬刺本季延續強勢氣勢！今（31）日在主場以107比101力退邁阿密熱火，創下 […]引新聞 ・ 2 天前
MLB世界大賽》道奇老將Rojas用生涯最重要一轟寫傳奇 「這支全壘打出現在我人生最重要的一刻」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在第9局落後1分局面，靠著老將Miguel Rojas關鍵陽春砲追平，最後道奇也成功在延長賽中以5比4勝出，奪得世界大賽冠軍。賽後Rojas也感性發言：「我想這應該是我今年第一次對右投手轟出全壘打（加上例行賽為第2支），而它卻出現在我人生、我職業生涯中最重要的一刻。」Yahoo奇摩運動 ・ 12 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
從小跟班到道奇王牌！ 山本由伸世界大賽3勝 堪比巨怪強森
今年世界大賽的MVP，是日本投手山本由伸！他在7場世界大賽中3度登板，結果拿下3勝，防禦率更低到只有1.09。這樣的成績，幾乎能和名人堂投手「巨怪」強森，在2001年世界大賽的表現相提並論。去年轉戰美國職棒大聯盟，山本已經從大谷翔平的小跟班，躍升為道奇的絕對王牌。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」 謝侑芯猝死！經紀人：未見過她碰毒
大馬歌手黃明志，遭當地警方指控涉毒，且和台灣網紅「護理女神」謝侑芯（享年31歲）猝死飯店浴缸命案有關。黃明志本人稍早否認涉毒，希望外界等候司法結果調查。對此，謝侑芯的經紀人Chris發聲，質疑黃明志的聲明與警方說詞不一、前後矛盾，嗆問黃明志「到底在隱瞞什麼？」且強調從未見過謝侑芯接觸過毒品。太報 ・ 8 小時前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 9 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 1 天前
粿粿落淚塑造范姜彥豐「只想談錢」！律師點她踩1紅線：不然談星座嗎？
范姜彥豐近日指控老婆粿粿「道德淪喪婚內出軌」，點名第三者就是王子邱勝翊，王子隨後坦言「超過了朋友間應有的界線」，粿粿1日揭露婚姻早就產生許多摩擦，包括金錢和教養觀念。對此網紅「巴毛律師」陳宇安表示，「粿粿想塑造范姜只想談錢」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
粿粿認不倫！律師勸世「1事別亂做」：是真的會有報應
范姜彥豐公開指控妻子、前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）婚內出軌男星王子（邱勝翊）；針對粿粿昨天（1日）發出自白影片，讓事件再推一波高峰，也引發多方論戰。對此，律師李怡貞也根據自身經驗勸世，外遇就外遇沒關係，但有1事最後別做「真的會有報應的」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
F-16V戰機０交付讓賴政府再上國際版面！ 林士峰曝求償無門
據《軍事觀察（Military Watch）》報導，2019年台灣向美國採購的66架F-16V型戰機，總價值2472億元，原定陸續交機，至2026年第四季全部交付完畢，但美方至今1架都未交。此外，美國積欠台灣的軍售裝備總額已經高達6572億元還沒交貨。「藥師林士峰」批評，「賴清德政府再度躍上國際版面」。中天新聞網 ・ 20 小時前