NBA》席亞卡致勝三分彈 溜馬踹勇士開胡

誰也沒想到上季東區冠軍溜馬的本季第1勝，竟是勇士給的！席亞卡最後37秒投進打破平手僵局的三分球，加上昆頓傑克生末節包辦12分，溜馬爆冷以114比109逆轉擊敗史蒂芬柯瑞領軍的勇士，總算中止開季5連敗。

溜馬本季傷兵爆棚，除了明星後衛哈利伯頓提前整季報銷，馬圖林、內姆哈德、托平、麥克康奈等輪替主力都處傷兵名單，也讓他們開季後一勝難求，沒想到昨天不僅奈史密斯攻下生涯新高31分，席亞卡也有27分。

但真正幫助溜馬贏球的幕後功臣，是生涯第2度先發的昆頓傑克生，他拿25分、10助攻皆創生涯新高，且有6籃板、3抄截，徹底填補溜馬後場空缺，連溜馬總教練卡萊爾都不禁稱讚，「怎麼誇傑克生表現都不夠！」

柯瑞雖拿全隊最高24分，卻在下半場只有6分，更出現全隊最多5次失誤，「我必須做更好、更果斷、更積極主動，即使我不出手，也要透過組織進攻幫助隊友融入團隊。」吉米巴特勒也有20分、7助攻，庫明加17分。

杜蘭特昨天只打前3節就拿下26分，申坤也有16分、10籃板及9助攻的準大三元，攜手幫助火箭128比101橫掃「綠衫軍」塞爾提克，在開季2連敗後搶下3連勝，證明火箭逐漸找回應有風貌，塞爾提克則中止3連勝。