NBA》康寧漢救活塞 復仇之戰擒綠軍

本屆NBA最大黑馬活塞16日在康寧漢32分、10助攻帶領下，扭轉雙位數落後以112比105逆轉擊敗塞爾提克，不但報了先前中斷隊史最長連勝之仇也強摘4連勝，戰績21勝5敗領先尼克2.5場勝差，依然雄霸東區龍頭。

活塞此役當家中鋒杜倫遭到敵軍針對性戰術鎖死，老將托必亞斯哈里斯手感平平，次節落後12分，康寧漢雖深陷犯規麻煩，但關鍵時刻吹起反攻號角，兩次中距離跳投得手，幫助球隊保住勝果。

2021年狀元郎康寧漢，這兩個賽季不僅是質與量的提升，更重要的是獲得全隊愛戴，成為球場指揮官，場均26.9分聯盟第11，場均助攻9.1次聯盟第2。最重要的是康寧漢還具備超級巨星的另一個特點，那就是關鍵球執行能力。

廣告 廣告

這場比賽雙方看板人物分別是康寧漢與傑倫布朗，康寧漢21投11中，三分球10投6中，獨拿32分、10助攻、4籃板，傑倫布朗25投13中，得到34分、8籃板、7助攻，數據兩人不相上下，但關鍵時刻康寧漢站出來接管戰局，傑倫布朗最後時刻則兩次罰球全失。

這場復仇之戰見證活塞團隊戰術執行力，同時讓外界看到年輕球隊在逆境中展現出不願低頭認輸的成長能力，康寧漢或許能率領這支曾被視為魚腩的球隊，蛻變成為東區新霸主。