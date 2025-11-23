NBA／康寧漢精神講話奏效！活塞睽違3年擊敗公鹿笑納12連勝 有望追平隊史最長13連勝
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
底特律活塞隊今日在狀元一哥康寧漢（Cade Cunningham）29分的帶領下，以129：116擊潰密爾瓦基公鹿隊，不但搶下12連勝，穩坐東部第一寶座，距離追平隊史最長連勝紀錄也只差一勝，全隊有望以好表現再下一城。
活塞先前與公鹿交手已吞下13連敗，此戰有不能輸的壓力，全隊也期盼能復仇成功。活塞總教練畢克史塔夫（J.B. Bickerstaff）表示，康寧漢在賽前特地集合全隊精神喊話，成功激起隊友們的拚勁，活塞也從第2節起開始主導戰場，終場就以129：116，在2022年1月3日後再次擊敗公鹿隊。
活塞此役康寧漢繳出29分、10助攻、8籃板的「準大三元」數據，當家中鋒杜蘭（Jalen Duren）拚出19分、6籃板、5助攻，「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）則以5發3分冷箭貢獻15分。至於公鹿則碰上傷兵麻煩，當家中鋒「字母哥」安特托昆博（Alex Antetokounmpo）因傷休戰兩場，以後衛羅林斯（Ryan Rollins）砍下24分最高，大前鋒波提斯（Bobby Portis）得18分居次。
目前活塞隊以14勝2敗的戰績獨霸東區第一，接下來將於25日對戰溜馬隊力拚追平歷史紀錄的13連勝。巧合的是，活塞隊過往得到13連勝的賽季分別是1989-90賽季以及2003-04賽季，這兩季活塞分別靠著一代壞孩子軍團與二代壞孩子軍團（活塞五虎），於球場上力克「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）率領的公牛、「滑翔機」崔斯勒（Clyde Drexler）帶領的拓荒者，以及「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）領軍的湖人F4等強敵，在最終兩度奪得總冠軍。
