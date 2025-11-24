NBA》復仇拓荒者險全武行 雷霆9連勝
這次亞歷山大不給拓荒者任何攪局機會！先前開季8連勝爆冷遭拓荒者終結的雷霆，24日靠著亞歷山大只打前3節就轟37分，助雷霆122比95宰翻拓荒者，除了上演甜蜜復仇，更奪9連勝，續以17勝1敗戰績傲視全聯盟。
不同於前次對決，霍姆格倫、托特兩大主力昨已歸隊助陣，亞歷山大首節就大發神威，不僅連拿13分，首節更包辦17分，來到下半場，雷霆更把領先優勢擴大到30分以上，也讓亞歷山大再次打完前3節提前收工。
這是亞歷山大本季第8次出戰30分鐘以內得分破30，僅次於公鹿「字母哥」阿提托康波在2020年創下的9次，排在史上第2，雷霆總教練戴格諾特說：「他現在的任何舉動都不會讓我感到驚訝，但他表現太令人印象深刻。」
兩隊在上半場還剩9分32秒差點爆發全武行，雷霆後衛阿傑米契爾上籃時被拓荒者前鋒魯伯特直接打頭倒地，雙方衝進場內形成亂集團，幸好都沒人動手，最後魯伯特被吹一級惡意犯規，勸架的哈藤史坦被吹技術犯規。
爵士昨在末節發動17比5猛攻，讀秒階段追成只差1分，幸好東契奇兩罰中1，加上基翁特喬治絕殺三分出手落空，湖人108比106險勝，貢獻33分、11籃板及8助攻的東契奇說：「我以為休息4天會輕鬆點，結果更難了！」
