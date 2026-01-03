NBA》快艇復活追戰績 東區熱火正旺

快艇是當前NBA狀態最火熱球隊之一，不僅上周3戰全勝，更處在6連勝，關鍵就在里歐納德火力全開，以及布魯克羅培茲的及時頂替，也讓快艇總教練泰隆盧的「支票」有望兌現；東區則以熱火目前狀態最佳，也拿4連勝。

說也奇怪，自從泰隆盧在快艇開季只拿6勝21敗，突然公開放話剩下例行賽要搶35勝20敗後，快艇雖然遭逢主力中鋒祖巴茲腳踝扭傷危機，卻還是拿下6連勝，也就代表自從泰隆盧開出「支票」後，快艇至今還沒輸過。

理由就在里歐納德身上，因為在這波6連勝當中，他不僅場均39分，更在面對活塞時轟下生涯新高55分，進攻火力強大到連泰隆盧都不敢相信，布魯克羅培茲完全頂上祖巴茲位置，哈登、柯林斯、巴坦等人表現也很出色。

畢竟泰隆盧用兵哲學就是「操壞主力」，只要里歐納德和哈登兩人保持健康，快艇自然想輸都難，但假如兩人又不慎受傷，泰隆盧的調度就會再次陷入混亂，然後回到先前那種連敗不止慘狀，所以泰隆盧只能繼續祈禱下去。

西區另一支狀態極佳的球隊是火箭，上周同樣3戰全勝，靠的還是杜蘭特與申坤，賈巴里史密斯與阿蒙湯普生表現也很稱職，不過自從火箭總教練烏度卡讓伊森取代歐科吉或薛佛德先發之後，火箭到現在也還沒有輸過球。

而在東區，熱火上周先後解決溜馬、金塊與活塞，證明總教練史波斯查擺出「雙塔」阿德巴約、威爾先發陣型相當正確，鮑威爾也在上周平均攻下28分，讓熱火排名升到東區第6；上季東區冠軍溜馬，則是續處11連敗泥沼。