NBA》快艇砍保羅除內訌 灰狼尋回銳爪
NBA上周最讓外界震撼消息，絕對是快艇無預警開除資深後衛保羅，儘管快艇並未對外說明原因，據傳是保羅太過強勢的領導風格，造就快艇內部氣氛不合，問題是開除保羅之後，快艇也只拿下1勝1敗戰績而已。
畢竟快艇本季擁有哈登、里歐納德兩大球星，搭配祖巴茲、柯林斯兩大內線，卻只拿到6勝17敗、西區第13的疲軟戰績，關鍵出在里歐納德因傷打打停停，快艇總教練泰隆盧又堅持讓哈登、祖巴茲兩人打到沒力為止。
泰隆盧這種過度依賴主力的調度模式，甚至曾讓保羅連1秒鐘都沒打過，隨著戰績無法提升，快艇勢必要找「替死鬼」，才用這種無情方式對待一名想在家鄉球隊退役的傳奇後衛，可惜問題依舊無解，泰隆盧的帥位也岌岌可危。
在「蟻人」愛德華茲找回應有凶猛火力，上周每場平均可拿31.5分、4.8助攻與4.0籃板帶領下，灰狼上周4戰全勝，排名也升回西區第6，除了愛德華茲，蘭道爾、麥克丹尼爾斯、瑞德等灰狼球員也逐漸找到最佳狀態。
而在東區上周也傳出「字母哥」阿提托康波打算離開公鹿謠言，他也「剛好」遭逢右小腿拉傷至少缺席2到4周，不管他喊「賣我」謠言是真是假，起碼已讓目前10勝14敗、排在東區第10的公鹿似乎打算整個打掉重練。
東區上周最強勢球隊則是「綠衫軍」塞爾提克，不僅單周4連勝，戰績也回升到14勝9敗，跟魔術、熱火並列西區第4，傑倫布朗完全扛下塔圖恐將整季報銷的領導與進攻重擔，懷特、普里查德、華許等人也各有發揮。
