NBA／快艇與總管法蘭克續約多年 保羅遭「送回家」後球隊戰績回溫

洛杉磯快艇隊近期傳出重大消息！據「The Athletic」報導，快艇已與營運總管法蘭克（Lawrence Frank）達成多年續約協議，合約細節未公開，外界普遍推測合約為4年。55歲的法蘭克自2017年起掌管球隊，曾在2020-21賽季打造出隊史最成功的一季，聘請泰隆魯（Tyronn Lue）擔任總教練，率隊打進西區決賽。

保羅（Chris Paul）與快艇分道揚鑣後，哈登（James Harden）持續火力支撐球隊。（圖／＠cp3、＠jharden13 IG）

法蘭克去年一度陷入爭議，季前因雷納德（Kawhi Leonard）的代言合約遭質疑規避薪資規則，聯盟至今仍在調查。12月3日，他更做出「請Chris Paul回家」的決定，遭外界批評。

然而，快艇戰績自12月20日起卻強勢反彈，在18場比賽中豪取15勝，戰績回升至西區第10名（21勝、24敗），重新回到季後賽競爭行列。

在這段期間，雷納德出賽15場，繳出場均31.8分、6.7籃板、3.7助攻與2.4抄截的驚人表現；36歲老將哈登（James Harden）也展現老將風範的身手，場均貢獻25.1分、8.0助攻與4.3個籃板。兩大球星的火力支撐，讓快艇在動盪中逐漸找回競爭力。

