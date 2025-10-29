NBA》恩比德、馬克西連線 七六人4連勝

雖然開季前七六人陷入茶壺內風暴，當事人恩比德掩蓋傷勢的作法遭到隊友抨擊，不過他的身材條件與實力擺在眼前，29日在出賽23分02秒內砍下25分、7籃板、5助攻，加上馬克西39分、10助攻，兩人聯手帶領七六人延長賽139比134逆轉戲耍巫師，開季至今仍與雷霆、馬刺、公牛保持不敗之身。

恩比德在2022-23賽季摘下例行賽MVP之後，過去兩季因膝傷僅打了58場，季前拒絕坦承自己的傷勢狀況，導致隊友以及球團不信任與球迷謾罵，開季首戰面對塞爾提克是他離開球場8個月後首秀，可惜全場僅攻下4分。

昨役恩比德在上半場就提供18分的進攻火力，幫助七六人以4分之差緊咬巫師。格萊姆斯追平三分球，費城大軍得以續命，延長賽馬克西挺身而出獨拿9分，七六人4戰全勝，站在東區巨人的肩膀上傲視群雄。

雷霆在少了傑倫威廉斯（手腕受傷）、艾塞亞喬（膝傷）與霍姆格倫（背部緊繃）的情況下，戰力吃緊，所幸卡魯索傷癒歸隊，亞歷山大砍進31分，107比101後來居上險勝國王，開季5連勝獨步全聯盟。勇士則打破球迷「老人執政」的質疑，內有銅牆鐵壁的防線（對手36.61％投籃命中率），外有無敵三分球（17顆），以98比79鑿沉快艇。