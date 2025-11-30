NBA》愛德華茲末節個人秀 灰狼險退綠軍

這次灰狼沒讓快到手的勝利飛了！愛德華茲30日轟下39分，其中末節包辦14分、讀秒階段5分，幫助灰狼119比115力退「綠衫軍」塞爾提克，儘管傑倫布朗替綠軍貢獻41分、7助攻、6籃板與5抄截，也挽回不了頹勢。

這是灰狼本季首度擊敗勝率過半球隊，也中止最近3連敗，不過先前3場敗仗當中，有兩場灰狼末節都還領先雙位數卻遭逆轉，昨天場上局面也很類似，灰狼末節一度領先12分，卻被塞爾提克打出12比0追平比數攻勢。

幸好灰狼先靠康利三分球重新超前，接著愛德華茲兩罰俱中，更在最後14秒投進穩住勝局的三分外線，提到這個關鍵進球，愛德華茲表示，「當時我想拉開單打，沒想到球掉了，我連忙亂丟出去，結果老天回應我了！」

其實愛德華茲最近狀態火燙，4場比賽下來場均38.5分、5.5籃板及4.5助攻，只是灰狼也才贏了1場，證明光靠他一人獨挑大梁，灰狼還是難以求勝，蘭道爾昨拿16分、9籃板，迪文森佐15分，戈貝爾12分、8籃板。

傑倫布朗成為進入「Play-by-play」紀錄年代以來，首位在上半場至少27分、5籃板、5助攻與3抄截球員，可惜他在下半場狀態明顯下滑，加上懷特、普里查德、豪瑟等隊友最後關頭都告熄火，塞爾提克自然無力反撲。

沒想到暴龍連勝之路，竟然會栽在黃蜂，甚至是布瑞吉斯一人手上！布瑞吉斯昨天攻下35分，其中10分在延長賽拿到，帶領黃蜂爆冷以118比111斬斷暴龍9連勝，這僅是黃蜂本季第6勝（14敗），排名續居東區第12。