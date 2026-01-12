NBA》愛德華茲致命拋投 灰狼逆襲馬刺

就算一開局被馬刺打出16比0攻勢，甚至一度落後到19分之多，灰狼還是有辦法扭轉戰局！12日靠著「蟻人」愛德華茲最後16.8秒的拋投打板命中，灰狼104比103氣走馬刺，取得對戰5連勝，儼然成為馬刺的「剋星」。

其實馬刺擁有3次逆轉機會，文班亞馬先在蘭道爾嚴防下出手沒進，柯內特補籃還是不進，尚帕尼把籃板球撥給三分線外的福克斯出手，結果還是落空，愛德華茲說：「我們每天都跟蘭道爾說，只要你認真防守就是最強。」

畢竟昨天是灰狼背靠背出賽第2戰，還是4天內第3戰，灰狼直到賽前才把愛德華茲（腳傷）從傷兵名單移出，他仍先發打了38分鐘，投21中10，含三分球投5中1，5罰2中表現大失水準，拿23分、3助攻與2籃板。

迪文森佐也替灰狼貢獻19分、9籃板及7助攻，雷德替補拿下17分、11籃板，蘭道爾15分、8籃板及4助攻，麥克丹尼爾斯12分，海蘭德10分，灰狼此役並非交給總教練芬奇領軍，而是助教諾里，因為芬奇突然感冒了。

重返馬刺先發陣容的文班亞馬，拿下29分、7籃板及3抄截，卻是本季第2次沒有任何火鍋，而且詭異的是，本季只要文班亞馬先發上陣，馬刺戰績是9勝7敗，可是文班亞馬替補登場的話，馬刺戰績卻變成8勝2敗。

剛把崔楊交易到巫師的老鷹，昨天證明他們仍具足夠實力，靠著亞歷山大沃克24分，傑倫強生也有23分、11籃板及6助攻，肯納德22分，老鷹以124比111輕鬆轟垮地主勇士，史蒂芬柯瑞雖拿31分，卻仍挽回不了頹勢。