NBA》扯爆 灰狼一哥比賽中途不爽閃人

灰狼在2026年開春首日以102比126狂輸老鷹24分，當家球星愛德華茲雖貢獻30分，但無法挽回球隊頹勢，總教練芬奇在第4節將先發球員全部換下的時候，愛德華茲對於芬奇的調度非常不滿，未經同意逕行離場，此舉不但引起爭議，而且還可能遭到球隊與聯盟的懲處。

老鷹過去14場比賽苦吞11敗、7連敗纏身，昨喜迎禁區門神波爾津吉斯歸隊，全隊戰鬥力十足，打完前3節取得25分絕對領先優勢，自去年12月14日以120比117擊敗七六人以來首次獲勝，主場戰績提升至6勝11敗。

廣告 廣告

波爾津吉斯因病缺席了10場比賽，此役替補上場17分鐘攻下16分。老鷹教頭史奈德表示，「他能回來真是太好了，因為他是一名非常優秀的球員，對於球隊的重要性無人能比。」

然而球場上的焦點卻因為第4節灰狼80比109大幅落後，芬奇教練的換人動作而擦槍走火。愛德華茲在比賽還剩7分52秒，趁著球隊暫停換人的時候，未經教練批准擅自離場，傲慢的舉動瞬間引爆全場，而且賽後拒絕受訪。

芬奇為子弟兵愛德華茲緩頰說，「他顯然對球隊的表現感到沮喪，這是理所當然的，但他必須繼續留在場上為球隊加油。」不過無論如何，即便心中再如何不爽，眾目睽睽之下憤而離場的態度無疑是狠狠打了教練的臉面，球團如果不加以懲戒的話就說不過去了！

愛德華茲是2020年選秀狀元，灰狼為了栽培他可說是用盡全隊之力，甚至當初還不惜將陣中另一位狀元郎唐斯送走，只為了確定他在球隊的「一哥」地位，沒想到這位24歲超級巨星卻是以這樣的模式來回報球團。

愛德華茲出生於亞特蘭大，也是喬治亞大學的前明星球員，這場比賽是他的另類「主場」，他的朋友和家人，包括他的祖父，都到場觀看了比賽，然而是一場難堪的結局。