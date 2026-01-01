NBA》文班亞馬又掛彩 膝扭傷待檢查

西區戰績僅次於衛冕軍雷霆的馬刺，昨以134比132逆轉擊敗尼克，明星中鋒文班亞馬在第4節試圖搶籃板時左膝扭傷，一瘸一拐地離開球場。文班亞馬賽後表示，初步檢查無大礙，但仍需接受進一步檢查。

馬刺在第4節還剩10分32秒時以92比106落後，文班亞馬與尼克唐斯、克拉克森爭搶籃板，落地時踩到唐斯的腳導致受傷，文班亞馬立刻摀住左膝，隊友卡斯爾攙扶他站起來，然後痛苦的自行返回球員休息室。

比賽倒數1分22秒時文班亞馬回到球隊替補席。馬刺總教練米奇強生指出，文班亞馬能在比賽結束前回到球場，這讓他覺得傷勢並不嚴重。

廣告 廣告

「我當時就很有信心，感覺只是輕微受傷。」單場繳出31分、13籃板的文班亞馬說，「應該只是膝蓋過度伸展而出現疼痛，所以應該沒什麼大礙，不過我們還要做所有檢查，確保一切正常。」

文班亞馬先前就因左小腿拉傷缺席本賽季12場比賽，直到去年12月13日NBA盃準決賽對雷霆才復出，且傷癒歸隊後的前6場都替補上陣，12月27日對爵士才回到先發，可惜球隊最終輸掉比賽。

馬刺靠著三年級生尚帕尼在第4節得到12分，三分球5投4中，抹平兩位數落後劣勢，最終逆轉獲勝。尚帕尼全場三分球17投11中，打破了查克帕森在1997年12月30日創下的單場9個三分球隊史紀錄。