NBA》文班亞馬膝傷無礙 替補上陣照砍30分

馬刺狀元郎文班亞馬上周對尼克不慎傷了左膝，休養2場後於7日歸隊，雖在替補上陣的21分鐘內砍進全場最高30分，但最後3分46秒坐在替補席上觀戰，這段期間雙方5次交換領先，馬刺最終仍以105比106遭到灰熊逆襲，苦吞2連敗。

文班亞馬此役20投10中，包含三分球出手6次命中3球，在短時間內很有效率的豪奪30分、5籃板、3助攻。然而他的傷勢已在本季缺陣了14戰，倘若再缺席4場就會失去爭奪年度獎項資格。

「他付出很多努力，我們已經看到顯著成效，也覺得可以讓他出賽。」馬刺總教練米奇強生賽前受訪時表示，「我們會像過去一樣繼續密切關注他的身體狀況，直至找到最佳平衡點為止，並且不會僅限於本賽季。」

然而被問及文班亞馬積極爭取復出之際，聯盟的65場限制規則是否曾被考慮過時，米奇強生說：「這裡面有很多變數，對吧？這是其中之一，我覺得維克托（文班亞馬名）目前僅22歲，這支球隊還處於上升期的階段，無論最終能否取得成功，都還在預料掌控中。」

米奇強生進一步強調，「這些事情的首要任務是什麼？他的長期健康至關重要，我們必須確保他不會因為好勝心過強而影響自身。我們希望他能一直保持健康身體，而不是僅僅為了贏得接下來的幾場比賽，這一點我很清楚。至於其他方面，我認為也都是需要考慮的，只是不知道最終該如何進行權衡。」

米奇強生表示，「他非常直接坦率，所以他總是說：『我能上場，我已經準備好了。』我們都很尊重他，也欣賞他的這種心態和競爭精神，這也不斷提醒我們，有責任以對他最有利的方式支持他，無論現在還是將來，因為他對這個聯盟來說太重要了！」

文班亞馬賽後承認也在考慮65場比賽的門檻問題。「但（醫療團隊）會盡量減少它的影響程度，畢竟他們才是專業人員，我只需要相信團隊即可。」