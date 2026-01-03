NBA》文班亞馬膝傷無礙 馬刺送溜馬11連敗

馬刺明星中鋒文班亞馬3日雖因左膝過度延展缺陣，卻在詳細檢查過後確認傷勢並無大礙，馬刺靠著「後場三核心」福克斯、卡斯特與迪倫哈普攜手轟下65分，最後以123比113解決地主溜馬，也讓溜馬苦吞11連敗。

文班亞馬是在前役遭遇尼克時受傷，經核磁共振檢查確定沒有結構性傷害，馬刺總教練米奇強生表示，目前文班亞馬列在逐日觀察名單，甚至可能在今天主場遭遇拓荒者的比賽復出，本季文班亞馬缺席的賽事，馬刺10勝3敗。

馬刺不只文班亞馬受傷缺陣，主力射手瓦塞爾也在先前遭遇騎士時傷退，昨天確認他的左側內收肌拉傷，目前連復出時間表都未定，看來恐怕要休兵一段時間，幸好馬刺仍有不少進攻好手，他的先發位置將由尚帕尼接替。

福克斯昨天攻下24分，哈普替補也拿22分，卡斯特19分、8助攻與8籃板，凱爾登強生16分。米奇強生相當滿意替補表現，「我認為替補表現出色，他們充滿活力投入比賽，當你把精力投入正確地方，機會就會出現。」

勇士昨天讓史蒂芬柯瑞、卓雷蒙格林與吉米巴特勒3大主力休兵，擺明是想避開這場面對聯盟龍頭雷霆的「必敗」比賽，結果也如同預期一樣，靠著亞歷山大只打前3節就摘30分，雷霆131比94痛宰地主勇士奪下4連勝。