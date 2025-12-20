NBA》文班亞馬連百場火鍋率馬刺5連勝

馬刺明星中鋒文班亞馬20日替補貢獻全場最高26分，另有12籃板、3助攻、1抄截、2火鍋，讓他成為史上第3位連續100場至少1次火鍋的球員，馬刺最後以126比98狠狠修理地主老鷹，不僅5連勝，排名也升西區第3。

在NBA過往歷史中，前兩位可以連續100場至少1次火鍋球員分別是尤英（145場）與穆湯伯（116場），年僅21歲的文班亞馬，或有機會本季一舉超越兩位大前輩，成為史上最多連續場次至少1次火鍋紀錄的保持者。

很難想像文班亞馬昨天拿到如此全面數據，竟然只打了21分鐘，畢竟他才剛從左大腿傷勢復原歸隊，回歸後不僅都以替補身分上場，且都有上場時間限制，卻幫馬刺搶下3勝1敗，唯一一敗就是NBA盃冠軍賽輸給尼克。

這場勝利也是馬刺本季第20勝（7敗），回顧上季馬刺直到今年1月23日才拿到第20勝，可見馬刺本季整體戰力提升程度之高，瓦塞爾昨天也替馬刺攻下18分，卡斯特17分、7助攻，凱爾登強生替補拿到13分。

沒想到雷霆本季第3敗這麼快就降臨！前3場因為腳傷缺陣的「蟻人」愛德華茲，昨天傷癒復出就摘26分、12籃板，其中包含最後38.5秒的超前三分球，幫助灰狼112比107險勝雷霆，就算亞歷山大轟下35分也挽回不了頹勢。

愛德華茲賽後提到那記超前三分球，「那球我當然不會傳，當球離開我的手，我就知道那球會進，這是一記難度很高的進球，但我大概每周都會練習這種球上千次。」