NBA》斑馬斷尼克13連勝 川普觀賽遭狂噓

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

「斑馬」文班亞馬9日繳出32分、8籃板、6助攻、3阻攻、2抄截的全能成績單，率領馬刺115比111逆轉擊敗尼克，終結對手季後賽13連勝，將總冠軍系列賽扳成1比2。川普成為第一位親臨現場觀看NBA總冠軍賽的美國總統，然而開賽演奏國歌的時候卻遭到尼克球迷的噓聲。

文班亞馬全場18投11中，第四節獨拿10分，即便場上正負值+7不是全隊最高，但他關鍵時刻挺身而出，幫助馬刺遠離0比3的絕境，功不可沒。

文班亞馬和馬刺終結尼克連勝紀錄，也破壞紐約軍團自1999年以來首次NBA總決賽主場勝利。「在主場出賽有球迷的加油聲感覺就像六對五，在這裡反過來就像五對六，」文班亞馬說，「這才能體會出一支球隊的真正實力。」

廣告 廣告

馬刺總教練米奇強生強調，「文班亞馬擁有用不完的動力，因此所有人都對他的出色表現並不感到驚訝。」

文班亞馬對於第二場和第三戰上半場的多次失誤指出，「只要失誤少，控制能力就會更強，關鍵處理球的細節必須更加專注與認真才行。」

相隔27年NBA總冠軍賽重返麥迪遜花園廣場，身為主將的布朗生強悍無比，32分、5籃板、5助攻，加上阿奴諾比貢獻28分，次節打出42比24的攻勢，尼克逆風超前，可惜尼克下半場僅得到47分，無力守住勝利果實。

馬刺下半場獲得24次罰球機會，「沒想到在總決賽看到一支球隊下半場能站上罰球線24次，另一支球隊只有8次，太不可思議了」，尼克教頭麥克布朗不滿說道，「不過他們是一支很棒的球隊，教練也很出色，隊裡更是有一位指標性球員。」

川普接受尼克老闆詹姆斯多蘭的邀請觀看這場比賽，他的座位在球場看台上方的包廂，包廂兩側裝有防護玻璃。但川普在開賽前演奏國歌時首次出現在大螢幕上，隨即遭到球迷們的強烈噓聲。

對此NBA總裁席爾佛解釋，「他來這裡很受歡迎！我認為運動之所以如此特別，尤其是在人與人之間存在諸多分歧的當下，是因為它讓我們擁有共同點，我們應該尋找這些共同點並以此為基礎發展。」