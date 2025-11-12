NBA》明星賽玩新哏 美國隊vs.世界隊
NBA聯盟正式宣布本賽季明星賽改制，屆時將會有24位入選的明星賽選手，分成2支美國隊與1支世界隊展開循環賽爭冠，先發球員由球迷、媒體和球員共同投票選出，替補選手由教練挑選，但不再對球員的位置有限制。
本季的全明星周末明年2月13日將在洛杉磯快艇隊新球場Intuit Dome拉開序幕。球星票選規則依然是24人，東西區各12人，打散位置，所以每隊會有8人。由於票選結果不一定那麼完美，如果美國或外籍球星數量不夠，總裁席爾佛會做出最後配置，以維持每隊最少有8人，有的隊伍可能會有9人，還有幾位可以彈性調整的雙重國籍球星。
即使最終沒有打散位置，世界隊擁有效力於金塊的「小丑」約基奇、公鹿「字母哥」阿提托康波、馬刺文班亞馬、湖人東契奇以及雷霆亞歷山大，剛好湊成3位前場、2位後場的組合，這個先發陣容戰力足以撼動最頂級的美國隊。
像往常一樣，比賽將分為各12分鐘的4節賽事，前3節採用循環賽制，3隊各進行兩場比賽，第4節則是循環賽結束後成績最好的兩支球隊之間的較量。如果3隊戰績均為1勝1敗，則淨勝分最高的兩隊晉級冠軍賽。
對於聯盟的改革，球迷並沒有完全接受，有人想看到傳統東西區對決，也有人期待海外球星教訓一下美國隊，畢竟全明星賽最大魅力就是全聯盟最頂級的球星齊聚一堂，娛樂性質遠高於真正的比賽，改制後的全明星賽也不一定表示球星就會認真比賽。
