NBA／暖心！勇士全隊賽前替巴特勒祈禱 「希望能好好接住他」

金州勇士隊近日深陷傷病陰霾，陣中球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）前（20）天確認因右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，宣告2025-26賽季提前報銷。在復健征途開啟之際，勇士全隊展現了超越勝負的凝聚力，於昨（21）日主場迎戰多倫多暴龍賽前，集體前往大通中心禮拜堂為巴特勒祈禱，場面哀戚而堅定。

金州勇士隊球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）前（20）天確認因右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，宣告2025-26賽季提前報銷。（圖／美聯社）

禱文內容提及：「我們深知，Jimmy的價值從不取決於賽場上的數據或表現，而是一份完整的生命與靈魂。祈求力量，讓我們學會如何去愛、如何去守護。願我們每一個人都能成為那雙堅實的手，無論在聚光燈下或是無聲的寂靜中，在場上、在場下，甚至在他最孤單無助的時刻，都能溫柔且堅定地『接住他』，成為他生命中最實質的支撐。」

這起重大的傷勢發生在勇士對陣邁阿密熱火的比賽中，巴特勒在一次籃下爭搶中意外扭傷右膝。據當家球星柯瑞（Stephen Curry）透露，即便身陷劇痛，巴特勒倒地時甚至還能開玩笑，「這就是 Jimmy，不管什麼情況都能苦中作樂」。

現年36歲的巴特勒自去年從熱火轉投勇士後，本季場均繳出20.1分、5.6籃板的數據，是勇士近期戰績攀升的重要功臣。即便帳面數據不如往年亮眼，但他在勇士所擔任的角色時常需要對位比他高大的鋒線，同時也負擔了更多苦工，負責爭搶籃板、卡位，高強度使用也埋下傷病隱憂。

除了場上的貢獻外，巴特勒也在場下展現他的領導能力，再來到勇士後迅速和隊友建立深厚友誼，將柯瑞視為「蝙蝠俠」，並自詡成為小跟班「羅賓」，更在休賽季主動號召隊友到家中舉辦訓練營，展現十足的熱情和影響力。

繼2018年半月板撕裂與2024年MCL扭傷後，這已是巴特勒職業生涯第三次遭遇膝蓋重創，漫長的復健之路也讓外界對勇士今年賽季的表現抱持不樂觀的態度。

隨著巴特勒報銷，總教練柯爾（Steve Kerr）坦言更衣室氣氛「極度低落」。目前戰績25勝20敗、位居西區第八的勇士，正面臨季後賽席位保衛戰。原本掉出輪替等待交易的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）也在昨日獲得「解凍」機會，扛起巴特勒留下的前場空缺。

