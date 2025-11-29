NBA》暴龍強勢崛起 雷霆湖人連勝不止

在活塞上周終結隊史最長13連勝後，東區還能保持強勢連勝的隊伍是暴龍，他們不僅搶下9連勝，含上周3戰全勝，更在NBA盃預賽搶下4勝0敗晉級，完全跌破外界眼鏡，至於西區則有雷霆、湖人兩隊繼續連勝不止。

暴龍本季補進英格拉姆後，搭配表現依舊全能高效的史考提巴恩斯，及巴雷特、奎克利兩大得分好手，內線則有珀爾特鞏固，不再只是一支年輕球隊，而是變成具備爭冠實力的成熟球隊，回顧這個月也僅作客輸給七六人。

就算巴雷特上周膝傷缺陣，暴龍仍有瓦爾特、希德等人挺身而出，充分展現暴龍堅強板凳深度，但他們陣容唯一弱點就是缺乏替補長人，全隊除了珀爾特身高7呎，其餘長人最高也才6呎9，也讓暴龍團隊籃板數敬陪末座。

東區上周最令人失望球隊則是公鹿，在「字母哥」阿提托康波腹股溝拉傷缺陣期間5戰全敗且處7連敗，可見公鹿總教練瑞弗斯根本只想依賴字母哥贏球；巫師總算中止14連敗，靠的是麥科倫46分與老鷹自亂陣腳。

而在西區，雷霆昨在主力前鋒傑倫威廉斯宣告傷癒回歸後，繼續強勢搶下11連勝，目前19勝1敗戰績穩居聯盟龍頭，以雷霆當前整體戰力來看，他們幾乎要提前預告完成2連霸，接著唯一可能阻擋他們的還是傷痛。

湖人在詹姆斯傷癒歸隊後，不僅上周3連勝，目前更是6連勝，超強「三巨頭」詹姆斯、東契奇與里夫斯繼續無人能擋；灰狼與爵士上周都吞3連敗，可是灰狼這3戰其實都有贏球希望，包含面對雷霆，卻都是在最後關頭崩盤。