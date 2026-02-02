NBA／暴龍禁區補強迫在眉睫 換取鵜鶘潛力長人陷入卡關

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

多倫多暴龍隊本季跌破眾人眼鏡，以戰績30勝21敗，穩居東區第4。然而，由於主戰中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）深受背部傷勢困擾，自去年12月21日起便無限期缺陣，本季也不會復出。使得暴龍隊急於在2月5日交易截止日前補強禁區戰力。據資深記者葛蘭吉（Michael Grange）透露，暴龍將目標鎖定在紐奧良鵜鶘隊的二年級中鋒米西（Yves Missi），希望能藉此穩固禁區，維持季後賽競爭力。

暴龍將目標鎖定在紐奧良鵜鶘隊的二年級中鋒米西（Yves Missi），希望能藉此穩固禁區。（圖／美聯社）

暴龍隊的內線空缺在伯爾特無限期缺陣後日益嚴峻。儘管從G聯盟簽下班霸（Mo Bamba），並讓潛力新秀莫瑞-包爾斯（Collin Murray-Boyles）扛下先發，但禁區深度仍明顯不足。對暴龍而言，引進一名具備籃筐守護能力的長人已是勢必得完成的目標，而現年21歲、身高211公分的米西，憑藉其優異的火鍋能力與潛力，成為了理想的人選。

然而，這樁交易案木ˋ前正陷入僵局。葛蘭吉指出，鵜鶘隊堅持要求一個2026年的首輪選秀權作為交換代價，這讓暴龍管理層感到十分猶豫。鵜鶘在陣中另一位新秀中鋒昆恩（Derik Queen）打出了優秀表現後，正式確立為鵜鶘未來的內線核心，讓米西成為了可交易的籌碼。

米西本季場均雖然僅貢獻5.7分、5.8籃板及1.4阻攻，數據較菜鳥賽季略有下滑，但在有限的19.2分鐘上場時間內，他展現出的封阻威懾力與防守效率依然獲得高度評價。對於暴龍隊而言，是否要在強敵環伺的東區季後賽卡位戰中，為了這名年輕長人砸下珍貴的首輪籤，將是總管尤基利（Masai Ujiri）在截止日前最艱難的抉擇。





