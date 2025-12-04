NBA／曾攜手Kobe、歐尼爾奪冠！湖人前中鋒坎貝爾逝世
綜合美國媒體報導，美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell）於昨日過世，享年57歲。相關消息亦獲路透社證實。
坎貝爾的母校克勒姆森大學今日對外發布聲明，證實他已於昨日辭世，但並未對外說明死因。坎貝爾身高約6呎11吋，司職中鋒與大前鋒，是克勒姆森大學籃球校史得分王之一，1990年NBA選秀以首輪第27順位被洛杉磯湖人選中。
坎貝爾自1990年至1999年效力湖人，生涯早期曾與已故球星布萊恩（Kobe Bryant）以及前湖人中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）並肩作戰。
離開湖人後，坎貝爾先後效力於夏洛特黃蜂（期間改名為紐奧良黃蜂）、西雅圖超音速（現為奧克拉荷馬雷霆前身）、底特律活塞及紐澤西籃網等隊。
坎貝爾於2003至2005年賽季效力活塞，並在2004年NBA總冠軍賽對上前東家湖人，與當時活塞主力陣容聯手擊敗由布萊恩與歐尼爾領軍的「OK連線」，成功奪下總冠軍。
對於坎貝爾的辭世，湖人退役名將魔術強森（Magic Johnson）與前湖人教頭史考特（Byron Scott）等人，均已公開表達哀悼之意。
