NBA》最後0.7秒 布克三分彈準絕殺

就算面對托特、卡魯索兩名防守好手，戴文布克仍有足夠的大心臟投進這一球！布克5日最後0.7秒投進準絕殺三分球，帶領太陽克服一度落後18分逆境，最後以108比105擊退衛冕軍雷霆，也中止雷霆最近的4連勝。

太陽成為本季第4支可以擊倒雷霆的球隊，前3隊分別是拓荒者（1次）、灰狼（1次）與馬刺（3次），同時也洗刷前次兩隊在NBA盃準決賽碰頭，太陽89比138慘遭雷霆痛宰，49分更創隊史單場最高輸分紀錄的恥辱。

「在那種情況下，很難得到哨音幫助，裁判一般不會給你疑似犯規的空間，」拿24分、9助攻與6籃板的戴文布克表示，「對方防守相當到位，但當我起跳之後，感覺只剩下我和籃框而已，所以我就毫不考慮出手了。」

除了戴文布克準絕殺三分球，太陽得以逆轉擊退雷霆的另一關鍵功臣，是單場投進生涯新高8顆三分球，且攻下生涯新高26分的古德溫，「我們一直都知道能跟聯盟任何球隊競爭，只是需要每晚都把這一點證明出來。」

在昨天遭到太陽逆襲落敗後，雷霆戰績來到續居聯盟龍頭的30勝6敗，想要挑戰勇士在2015-16年球季創下的史上單季最多勝場（73勝）紀錄越來越難，因為當時勇士吞下第6敗是在第61場，反觀雷霆是在第36場。

昨天同樣上演逆轉秀的球隊還有湖人！東契奇36分、9籃板及8助攻，詹姆斯與面對老東家的拉拉維亞各有26分，3人攜手幫助湖人克服一度落後16分劣勢，終場120比114連兩次扳倒灰熊，湖人排名也升到西區第3。