NBA／最怪懲處理由！ 湖人中鋒海耶斯「推擠巫師吉祥物」遭禁賽1場

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

根據ESPN知名記者Shams Charania的報導，洛杉磯湖人隊中鋒海耶斯（Jaxson Hayes）因在比賽中推擠華盛頓巫師隊的吉祥物G-Wiz，遭到聯盟處以禁賽一場的處分。

洛杉磯湖人隊中鋒海耶斯（右）因在比賽中推擠華盛頓巫師隊的吉祥物G-Wiz（左），遭到聯盟處以禁賽一場的處分。（圖／美聯社）

這起罕見的禁賽事件發生在湖人隊近期客場挑戰巫師隊的比賽中。當時海耶斯疑似在場邊與巫師隊吉祥物有肢體接觸，並有明顯的推擠動作，引發聯盟紀律委員會的關注。經過調查後，NBA決定針對此項「不當肢體接觸」行為開罰，海耶斯將因此缺席湖人隊的下一場賽事，對陣76人時將無法上場。

這起「推擠吉祥物」事件也成為網路熱議的話題，不少球迷對於海耶斯因這種理由被禁賽感到意外。湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）預計將調整輪替陣容，以彌補海耶斯缺陣留下的空缺。

在交易截止日將至，各球隊馬不停蹄進行交易補強，而身為傳統豪門的洛杉磯湖人隊，近期傳出的唯一一則消息竟是這起奇特的禁賽事件，令許多球迷哭笑不得。

