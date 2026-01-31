NBA》最速30分大三元 東契奇宰巫師

湖人明星後衛東契奇1月31日半場就摘26分、11籃板及11助攻，成為湖人隊史最快完成大三元球員，更只花22分鐘，就完成30分大三元，輕鬆帶領湖人終場142比111痛宰地主巫師，東契奇最後貢獻37分、11籃板與13助攻。

東契奇只用18分04秒完成大三元，是後衛史上第2快，史上最快的後衛是韋斯布魯克（17分35秒），僅花22分鐘完成30分大三元，則刷新NBA紀錄。湖人總教練雷迪克不禁讚嘆，「這太不可思議了，我覺得東契奇今晚從一開始，就帶著正確的心態與專注度上場了。」

「就是打球而已，按照自己節奏來打，根據防守變化做調整，努力找回比賽感覺，」另有3抄截的東契奇說，「對我而言，這有點像是下西洋棋，我就是努力閱讀防守，且分享球權，我感覺今晚我們全隊做得都很出色。」

艾頓突破近日低潮，替湖人貢獻28分、13籃板、3助攻與3火鍋，昨有20分、6助攻的詹姆斯說：「我們的任務就是給艾頓這頭野獸餵球，今晚他非常積極，14投12中，在禁區幾乎無所不能，他是我們贏球關鍵之一。」

膝傷缺席16場之後，「小丑」約基奇昨天復出就拿31分、12籃板及5助攻，搭配賈瑪莫瑞、小哈達威與華生得分都破20，金塊122比109中止快艇3連勝，目前約基奇仍想角逐本季年度獎項，卻只剩下缺席1場的「額度」。