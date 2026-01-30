NBA》杜克室友內戰 弗拉格紀錄夜不敵克魯佩爾
同樣來自杜克大學的去年狀元弗拉格與去年第4順位克魯佩爾，30日兩人正面對決，儘管弗拉格拿下生涯新高49分，克魯佩爾卻也攻下生涯新高34分，其中包含最後4.1秒致勝兩罰，助黃蜂123比121險退獨行俠奪下5連勝。
「感覺很不可思議，大家都知道去年克魯佩爾還是我的大學室友，我清楚他有多特別、訓練有多刻苦，」成為史上首位單場轟下49分的19歲菜鳥弗拉格表示，「過了十幾年後，我們會把今晚當作特別的事，他是我的兄弟。」
其實弗拉格有機會把比數扳平逼進延長加賽，卻錯失最後的20呎跳投，「我必須做得更好，那個最後出手，我確實到了自己的甜蜜出手點，那是我經常練習，也喜歡出手的投籃點，但我卻沒有投進，我就是必須做得更好。」
克魯佩爾單場三分球投12中8，就差1顆就可追平菜鳥單場最多三分球紀錄，「能拿下這場勝利真的太好了，假如輸掉，我必定相當懊惱。弗拉格今晚打出優異表現，他本來就實力出眾，未來也會擁有輝煌的職業生涯。」
儘管是5天內第4戰，灰狼昨天看不出疲態，單場轟進追平本季最多的22顆三分球，輕鬆以123比111擊潰聯盟龍頭雷霆，貢獻26分、5助攻與5籃板的愛德華茲說：「擊敗雷霆意義非凡，因為去年就是他們淘汰我們。」
其他人也在看
NBA／湖人新秀喊「賣我」！克奈特主動求去 心態、數據全崩盤
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導隨著NBA交易截止日進入倒數一週，洛杉磯湖人陣中傳出「賣我」聲浪。根據《Offside》記者歐文（AnthonyIrwin）爆料，去...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11則留言
詹皇落淚暗示最後一舞 比照德佬模式大降薪
[NOWnews今日新聞]洛杉磯湖人超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）本週重返家鄉克里夫蘭，這場充滿懷舊氛圍的比賽，極有可能成為他職業生涯在騎士主場的謝幕演出。在觀看球團精心製作的致敬影...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 5則留言
NBA》LeBron James麥迪遜花園廣場最後一舞？ 湖人尼克之戰平均票價逼近3萬
「詹皇」LeBron James將在台灣時間2月2日上午隨洛杉磯湖人作客紐約尼克，本就要價不斐的尼克緯來體育台 ・ 13 小時前 ・ 4則留言
NBA》灌籃大賽首波名單出爐 湖人Jaxson Hayes、馬刺新秀Carter Bryant確定參戰
2026年NBA全明星週灌籃大賽將在台灣時間2月15日登場，《ESPN》記者Shams Charan緯來體育台 ・ 21 小時前 ・ 6則留言
NBA》現代82場比喬丹時代更操？詹皇曝「隱形殺手」
洛杉磯湖人隊巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今（28）日提出觀點，他認為現代球員要扛過82場例行賽的難度，遠比麥可喬丹（Michael Jordan）所處的1980、1990年代更高，關鍵就在於「極速快節奏」對身體造成的隱形損耗。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 40則留言
NBA/騎士主場「陷阱」害東契奇腳傷！湖人主帥批：非首次
洛杉磯湖人球星東契奇（Luka Doncic）今（29）日在客場對克里夫蘭騎士的比賽中攻下29分、6助攻、5籃板，但湖人防守失常，最終以99比129慘敗。比賽第一節，東契奇投三分時因球場地板與場館地面高低落差，左腳踩空受傷，但他回到休息室簡單治療後仍帶傷上場。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
交易大限前傳湖人有動作！鎖定騎士「3D側翼」不惜送出八村壘
體育中心／徐暐喆報導NBA美國職籃交易截止日越來越近，許多球隊都出現交易傳聞，豪門球隊洛杉磯湖人傳出已經鎖定騎士隊前鋒杭特（De'Andre Hunter）。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 2則留言
NBA》James返克利夫蘭淚灑致敬影片 談未來不知道會怎樣「我只想活在當下」
洛杉磯湖人在今天（29日）客場比賽中以99比129不敵克利夫蘭騎士。本場比賽賽前，湖人球星LeBron James受到騎士致敬影片的表彰，影片甚至讓他流下了眼淚。賽後接受訪問時，James感性表示：「抬頭看到我們（騎士）的冠軍旗幟，這讓我反思了很多。」Yahoo運動 ・ 1 天前 ・ 2則留言
NBA》確保健康回歸 約基奇放棄爭MVP
金塊球星約基奇去年12月29日對熱火第2節末，被隊友誤踩左腳導致左膝過度伸展，伴隨骨挫傷與軟組織拉傷，至今已缺席15場比賽。雖然近期傷勢恢復良好，球團預計下周展開評估，不過約基奇為確保百分百健康回歸，願接受失去本賽季獎項評選資格的結果。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 2則留言
誰來接班「三連霸」灌籃王？湖人「跳跳人」中鋒、馬刺新秀參戰
NBA全明星週灌籃大賽名單再添話題。據《ESPN》記者Shams Charania轉述指出，洛杉磯湖人中鋒Jaxson Hayes與聖安東尼奧馬刺新秀Carter Bryant，已正式接受邀請，確定將參加今年在洛杉磯舉行的灌籃大賽。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 479則留言
「台灣第一代女諧星」秦菲菲近況曝！賣早餐變東區億萬富婆
資深女星秦菲菲有「台灣第一代女諧星」封號，過去是《綜藝一百》班底，39歲淡出演藝圈後改從事早餐業累積大量財富，變東區億萬富婆。主持人陳鴻30日在臉書分享與秦菲菲等友人聚餐，一起懷念日前過世的「四哥」曹西平。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 11則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 23 小時前 ・ 19則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 12 小時前 ・ 38則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 390則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 68則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 101則留言
租一輩子or咬牙買？ 他負債700萬回頭看：房子不是用來輸贏
隨著房價上漲，網路上每天都有人在討論，「到底要一輩子租房，還是咬牙買房？」房地產部落客賣厝阿明表示，對年輕人來說，這似乎是算投資報酬率的問題；對40歲以後的人而言，這其實是在問：「人生要不要留一條退路？」EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 16則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 14 小時前 ・ 3則留言