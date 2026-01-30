NBA》杜克室友內戰 弗拉格紀錄夜不敵克魯佩爾

同樣來自杜克大學的去年狀元弗拉格與去年第4順位克魯佩爾，30日兩人正面對決，儘管弗拉格拿下生涯新高49分，克魯佩爾卻也攻下生涯新高34分，其中包含最後4.1秒致勝兩罰，助黃蜂123比121險退獨行俠奪下5連勝。

「感覺很不可思議，大家都知道去年克魯佩爾還是我的大學室友，我清楚他有多特別、訓練有多刻苦，」成為史上首位單場轟下49分的19歲菜鳥弗拉格表示，「過了十幾年後，我們會把今晚當作特別的事，他是我的兄弟。」

其實弗拉格有機會把比數扳平逼進延長加賽，卻錯失最後的20呎跳投，「我必須做得更好，那個最後出手，我確實到了自己的甜蜜出手點，那是我經常練習，也喜歡出手的投籃點，但我卻沒有投進，我就是必須做得更好。」

克魯佩爾單場三分球投12中8，就差1顆就可追平菜鳥單場最多三分球紀錄，「能拿下這場勝利真的太好了，假如輸掉，我必定相當懊惱。弗拉格今晚打出優異表現，他本來就實力出眾，未來也會擁有輝煌的職業生涯。」

儘管是5天內第4戰，灰狼昨天看不出疲態，單場轟進追平本季最多的22顆三分球，輕鬆以123比111擊潰聯盟龍頭雷霆，貢獻26分、5助攻與5籃板的愛德華茲說：「擊敗雷霆意義非凡，因為去年就是他們淘汰我們。」