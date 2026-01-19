NBA》杜蘭特得分超諾威茲基 本季追喬丹
賽前還需17分就可超越前獨行俠球星諾威茲基獨占NBA歷史總得分排行榜第6的杜蘭特，19日直到最後15.2秒，才靠兩罰俱中正式達成，杜蘭特最後貢獻18分、8助攻與6籃板，地主火箭也以119比110擊退鵜鶘。
杜蘭特生涯總得分來到31562分，他下一個要超越的目標是史上第5「飛人」喬丹，目前雙方差距730分，以杜蘭特本季場均26.3分來算，大約只要27場就可超越喬丹，目前火箭戰績25勝15敗，還有42場例行賽要打。
「這意義重大，諾威茲基是我敬仰的榜樣，也是我對抗過的對手，我每天都向他學習，」杜蘭特說，「很榮幸能跟這些偉大球員相提並論，更棒的是能在主場達成這項成就，感謝所有現場球迷的愛與支持，這場勝利很棒。」
為了「老大哥」即將達到生涯里程碑，杜蘭特的隊友無不卯足全力，尤其是小賈巴里史密斯，他單場投進生涯新高7顆三分球，更拿全場最高32分，申坤也有21分、8籃板及5抄截，阿蒙湯普生20分、8籃板及6助攻。
因傷缺席6場的灰熊明星後衛莫蘭特，昨在NBA倫敦賽傷癒復出拿下24分、13助攻，帶領灰熊126比109轟垮魔術，最近陷入交易謠言的他說：「我把灰熊標誌刺在背後，任何真正認識我的人就知道，我是非常死忠的人。」
