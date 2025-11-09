NBA》東契奇新低22分 老鷹斷湖人5連勝
詹姆斯、里夫斯兩大主將因傷缺陣的湖人，9日造訪亞特蘭大客場面對陣容同樣殘缺的老鷹，卻因東契奇只拿本季新低22分，加上老鷹7人得分達到兩位數，湖人終場102比122不敵地主老鷹，也無奈中止最近5連勝。
對於子弟兵低迷表現，湖人總教練雷迪克賽後只講不到90秒就走人，甚至東契奇也沒受訪，湖人中鋒艾頓說：「這場輸球真的讓人難以接受，我們沒有展現應有競爭力，無論從數據或影片來看，我們表現都很糟糕。」
其實老鷹傷兵狀況比湖人更嚴重，崔楊膝蓋內側副韌帶扭傷至少傷停1個月，波爾金吉斯、傑倫強生與亞歷山大沃克則因背靠背出賽輪休，卻還是依靠板凳陣容第3節爆發，一舉拉開領先差距，甚至最多曾領先30分。
攻下生涯新高21分的蓋伊說：「我們很清楚東契奇製造犯規能力很強，只要他往右側突破，就是想要製造犯規走上罰球線，我們今晚守得不錯。」里薩謝也有19分，紐威爾、克雷吉奇各17分，麥克丹尼爾斯10分、13助攻。
總算傷癒復出且本季首度登場的馬刺後衛福克斯，昨天攻下全隊最高24分，加上文班亞馬18分與18籃板、卡斯特14分與14助攻，攜手幫助地主馬刺126比119嚇走鵜鶘，也讓昨替鵜鶘攻下41分的莫菲做了一場白工。
今年2月從國王交易到馬刺的福克斯，隨即因為左小指肌腱手術提前報銷，跟文班亞馬僅合作了6場，如今總算可以健康回歸，福克斯說：「文班亞馬會成為有史以來最出色的籃球員之一，我們工作就是幫他實現目標。」
