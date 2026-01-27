NBA／東契奇46分天神下凡 湖人作客輕取公牛

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

洛杉磯湖人本場作客芝加哥公牛，在湖人當家球星東契奇（Luka Dončić）宛如天神下凡的表現下，公牛全隊一路被壓制，最終湖人順利以129：118輕取公牛，取得2連勝。

湖人當家球星東契奇本場比賽手感火燙狂得46分，帶領湖人輕取公牛迎來2連勝。（圖／美聯社）

湖人方面，東契奇本場手感火燙，全場25投15中，3分球14投8中，整場狂得46分，外帶11助攻，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）挹注24分，板凳第6人八村壘貢獻23分，全場湖人都壓著公牛打，團隊3分命中率也罕見地來到近5成，全場失誤僅6次，最終便以129：118的比數輕鬆贏下公牛，目前2連勝中。

廣告 廣告

公牛方面，懷特（Coby White）拿下23分6助攻，多桑姆（Ayo Dosunmu）貢獻20分，吉第（Josh Giddey）則有19分6籃板7助攻的全能表現，上場上演精彩絕殺的赫爾特（Kevin Huerter）則表現慘澹，全場出手5次3分球卻沒進半球，進帳0分，公牛本場遭到東契奇予取予求，無法壓制其火力，是落敗主因。

更多FTNN新聞網報導

復仇前東家！ 東契奇33分準大三元帶領湖人贏下獨行俠

NBA／湖人痛宰暴龍止敗！艾頓「10中10」聯手東契奇狂轟50分 詹皇生涯總得分突破51000分

東契奇42分準大三元白忙一場 湖人三分熄火不敵國王苦吞3連敗

