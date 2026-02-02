NBA／東道主一席未得！快艇全滅太尷尬 美媒點名2026全明星「遺珠8人」

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

2026年NBA明星賽將於2月15日在洛杉磯快艇主場Intuit Dome登場，不過名單出爐後卻出現尷尬一幕。身為東道主的快艇隊，在官方今（2）日公布的替補名單中竟然「一席未得」，未有任何球員入選，引發球迷熱議。

在西區替補名單中，快艇兩大核心詹姆斯·哈登（James Harden）與科懷·雷納德（Kawhi Leonard）本季數據與狀態皆具說服力，卻雙雙落選。反觀同城宿敵 洛杉磯湖人，不僅 勒布朗·詹姆斯（LeBron James）持續入選，還與盧卡·唐西奇（Luka Dončić）一同成為洛城唯二的全明星代表。

本屆明星賽將首度採用「美國隊vs.世界隊（U.S.vs.World）」賽制，由兩支美國本土隊伍與一支國際球員隊伍進行對抗，賽事共四節、每節12分鐘，積分最高的兩隊晉級冠軍戰。球員名單由各區總教練依賽季表現票選產生，結果公布後，美媒《Andscape》隨即引發討論，ESPN記者馬克·史皮爾斯（Marc J. Spears）也整理出本屆「全明星遺珠隊（All-Snub Team）」。

2026NBA明星賽遺珠名單：

班切羅 (Paolo Banchero)： 身為魔術隊的建隊核心，班切羅的得分與籃板數據均位居聯盟前25名，且場均助攻高達4.9次。然而，魔術隊25勝22敗的平庸戰績，以及他季初因傷缺陣的紀錄，使他無緣生涯第二次明星賽。

巴恩 (Desmond Bane)： 同樣在奧蘭多發光發熱的巴恩，本季場均貢獻19.3分、4.4籃板與 4.3 助攻，是球隊不可或缺的戰力。可惜在季初遇到撞牆期，導致在最後的競爭中，沒能拿到明星賽門票。

巴恩（左）和班切羅（右）被視為是明星賽的兩大遺珠。（圖／翻攝自魔術隊X）

恩比德 (Joel Embiid)： 恩比德本季場均26.2分、7.5籃板，找回2024賽季的統治力。但同樣在傷病因素下，本季僅出賽28場，連兩年和明星賽無緣。

恩比德找回2024賽季的統治力。但同樣在傷病因素下，本季僅出賽28場，連兩年和明星賽無緣。（圖／76人隊X）

哈登 (James Harden)： 這位11度全明星成員目前得分排名聯盟第17位（場均25.4分），且能傳出8.1次助攻，三分球命中率更是穩定。遺憾的是，在西區明星陣容太壅擠的狀況下而被犧牲，讓他在過去六個賽季中易經落選五次明星賽。

英格拉姆 (Brandon Ingram)： 英格拉姆本季在多倫多打出領先全隊的21.9分、5.9籃板及3.7助攻，帶領暴龍跌破眾人眼鏡打出東區第四的佳績。無奈在同隊的競爭下輸給同樣表現優異的暴龍少主巴恩斯（Scottie Barnes）。

英格拉姆本季表現優異，無奈輸給隊友巴恩斯（Scottie Barnes）。（圖／暴龍隊Ｘ）

雷納德 (Kawhi Leonard)： 雷納德本季迎來職業生涯的全面復甦，場均27.7分創下生涯新高，且在抄截與罰球命中率上領跑聯盟。即便防守端依舊維持頂級水準，卻在投票端不被青睞，被視為是今年的最大遺珠，在近五季第四度缺席明星賽。

馬爾卡寧 (Lauri Markkanen)： 這位芬蘭神射手目前場均27.4分（聯盟第9），是既2023年入選後，連續三年無法參賽。

這位芬蘭神射手目前場均27.4分（聯盟第9），是既2023年入選後，連續三年無法參賽。（圖／爵士隊Ｘ）

小波特 (Michael Porter Jr.)： 轉戰布魯克林的首個賽季，小波特便交出場均25.6分、7.3籃板的生涯年。但受限於籃網隊東區倒數第三的慘烈戰績而無緣入選。這也意味著籃網隊自2022年杜蘭特離隊後，隊史明星荒仍在持續。

轉戰布魯克林的首個賽季，小波特便交出場均25.6分、7.3籃板的生涯年。但受限於籃網隊東區倒數第三的慘烈戰績而無緣入選。（圖／籃網隊Ｘ）

