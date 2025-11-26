NBA》板凳暴徒飆31分 魔術擊潰七六人

恩比德、保羅喬治受傷缺陣，馬克西獨木難撐大廈，七六人26日與魔術在第2節末爆發肢體衝突，魔術先發控衛薩格斯吞兩次技術犯規遭驅逐出場，不過魔術在次節狂砍51分，板凳暴徒安森尼布雷克單節20分，全場攻下31分，帶領魔術144比103擊潰七六人，在NBA盃取得3連勝。

恩比德連續8場缺席，本季累計缺戰11場。保羅喬治休賽期接受膝蓋手術，11月17日完成賽季首秀，可惜傷勢未癒，之後僅又打了兩場。魔術抓住對手兩大球星缺陣的機會，在第2節單節豪奪51分，尤其是三年級生安森尼布雷克17投12中，包含4顆三分球，攻下生涯單場新高31分，成為魔術能獲勝的最大功臣。

然而比賽在半場結束前27秒出現意外衝突，魔術中鋒溫戴爾卡特與七六人德拉蒙發生推擠，薩格斯不但介入，而且還推了德拉蒙胸口，由於有出手動作，導致連吞技術犯規而被趕出球場。

「籃球是高張力的比賽，這種狀況隨時隨地都可能發生，因此，我不後悔出手推人的動作。」薩格斯表示，「我會接受聯盟罰款，但似乎還不至於到達被驅逐出球場的程度，我會持續前進，不受任何人影響。」