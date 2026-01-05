台灣再被點名地表最危險地方？謝金河看這國家壓力更大：坦克就能長驅直入

美國日前突襲委內瑞拉，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，帶往美國受審，引發全球震驚。不少人認為，美國此次的斬首行動，恐讓中國領導人習近平效法，成為北京攻台的示範樣本。而近年台海局勢升溫，不少外媒將台灣評為「地表最危險地方」。對此，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文表示，在他看來南朝鮮絕對比台灣危險。因為台灣海峽有天然屏障，南北韓只隔一條38度線。

​謝金河表示，​​財訊雙週刊的專欄作家印和闐預測今年朝鮮半島發生戰爭的機率高達80%，這個預測吸引自己的注意，尤其是委內瑞拉的馬杜勒被川普政府逮捕後，國際新形勢又進一步產生變化。

​謝金河提到，南朝鮮領導人李在明4日起程前往中國訪問，正值地緣政治角力的關鍵時刻，李在明的表態，可能促動東北亞情勢，尤其是美日加強結盟的關鍵時刻，如果李在明倒向中國，可能對亞洲的情勢帶來變數，北朝鮮的金正恩會更有角色。

​謝金河說，這些年，經濟學人雜誌每年都會吃台灣豆腐，每一次都說台灣是地表上最危險的地方，但在他看來，南朝鮮絕對比台灣危險。因為台灣海峽有天然屏障，南北韓只隔一條38度線。這幾年，自己先去平壤，開原，隔著38度線看南朝鮮，也站在板門店外面看哨兵交接，也跟北朝鮮的司令官拍照合影。這次又從首爾看向北朝鮮，自己站上寧津閣上眺望遠方，也在都羅展望台看向北朝鮮的農村。

​謝金河指出，最感興趣的是，這一條北緯38度線，南北韓各退兩公里，在這條寬4公里的狹長DMZ(非軍事區)，從1952年迄今，人類在73年內都不曾踏進去過，這條狹長的廊帶可能是地表上動物繁殖最旺盛的地區，動植物在這個無人踏進去過的區域，一定繁殖得非常好。

​謝金河認為，這次自己進去看第三地道，北朝鮮為了南侵，挖掘四條地道，南北韓就隔38度線，如果李在明倒向中國，金正恩肯定會成為川普的好朋友，中共要越過台灣海峽有相當難度，但北朝鮮大軍出動坦克就可以長車直入。自己一直不解，經濟學人老是說台灣危險，南朝鮮會很安全。2025年台灣因為HBM，對南朝鮮的貿易逆差超過338億美元，也許台灣要多向美光採購HBM，早一點分散對南朝鮮在記憶體的依賴。

