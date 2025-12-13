NBA》柯瑞回歸轟39分 勇士仍遭狼咬

先前因為左大腿四頭肌受傷缺席5場的勇士球星史蒂芬柯瑞，13日傷癒復出轟下全場最高39分，且有5助攻、5籃板，卻還是不足夠幫助地主勇士擊敗少了「蟻人」愛德華茲的灰狼，勇士終場120比127中止2連勝。

柯瑞全場投28中14，含三分球投15中6，罰7中5，這是他在30歲之後，第94次單場得分破35，正式超越喬丹的93次成為史上第1，「闊別球場16天之後的首場比賽，感覺相當不錯，這是一次不錯的回歸之戰。」

廣告 廣告

庫明加連兩場嘗到DNP（並未上場）滋味，在卓雷蒙格林腳傷缺陣期間，勇士總教練科爾還是堅持不給庫明加任何上場機會，就算輸球也不在乎，兩人之間關係似乎並不像先前科爾所說那麼和諧，這場內訌鬧劇還要演下去。

灰狼昨天不只愛德華茲腳傷缺陣，替補後衛康利也因傷沒打，仍靠蘭道爾27分、9籃板及6助攻，戈貝爾也有24分、14籃板，迪文森佐21分，漂亮在末節完成逆轉秀，灰狼目前戰績16勝9敗，獨自占據西區第6位置。

灰熊當家控衛莫蘭特也在腿傷缺陣近1個月後宣告傷癒復出，全場投20中7、罰7中5，拿21分、10助攻與4籃板，表現還算出色，可惜地主灰熊仍以126比130不敵爵士，無奈中止2連勝，爵士以基昂特喬治39分最高。