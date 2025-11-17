NBA》柯瑞打鐵 穆迪進ZONE 勇士宰鵜鶘

前兩戰都轟破40分的史蒂芬柯瑞，17日卻陷低潮，投11中2、僅拿9分，幸好勇士換成穆迪爆發，不僅單場飆進生涯新高8顆三分球，更攻下生涯新高32分，帶領勇士124比106痛宰才剛開除前教頭威利格林的地主鵜鶘。

穆迪全場投16中10，含三分球投12中8，手感火燙到連他自己也不相信，「大概是我來自南方，只要回到這裡，全身關節感覺更舒服了。」波齊姆斯基也替補拿下19分，吉米巴特勒貢獻18分、10助攻，希爾德11分。

「這是每個運動員夢寐以求的『ZONE』狀態，人們稱為『進入狀態』或『心流』，當身心合一，比賽會變很美妙，」勇士總教練科爾表示，「我們見過柯瑞與克雷湯普生無數次這種表現，今晚穆迪每次出手後都帶著微笑。」

不過昨天打到第2節，場邊竟出現激烈爭吵畫面，卓雷蒙格林不滿一名身穿黑衣的球迷叫囂，竟然上前直接跟對方互罵，幸好裁判趕緊把格林拉開，卻沒吹他任何犯規，科爾說：「只要事態沒有升級，過去溝通沒問題。」

看來崔楊無須那麼著急傷癒回歸！儘管崔楊、波爾金吉斯兩大主力沒打，老鷹昨仍克服末節落後22分頹勢，最後以124比122逆轉擊潰地主太陽，不僅勇奪5連勝，也是前進西區客場4連勝，老鷹目前跟騎士並列東區第3。

歐康烏替老鷹攻下27分，亞歷山大沃克也有26分，傑倫強生25分、10籃板及7助攻，里薩謝雖有15分，卻在末節灌籃後重摔退場；同樣少了傑倫格林、葛雷生艾倫兩大主力的太陽，則以布魯克斯34分最高，戴文布克27分。