NBA》柯瑞打鐵 穆迪進ZONE 勇士宰鵜鶘
前兩戰都轟破40分的史蒂芬柯瑞，17日卻陷低潮，投11中2、僅拿9分，幸好勇士換成穆迪爆發，不僅單場飆進生涯新高8顆三分球，更攻下生涯新高32分，帶領勇士124比106痛宰才剛開除前教頭威利格林的地主鵜鶘。
穆迪全場投16中10，含三分球投12中8，手感火燙到連他自己也不相信，「大概是我來自南方，只要回到這裡，全身關節感覺更舒服了。」波齊姆斯基也替補拿下19分，吉米巴特勒貢獻18分、10助攻，希爾德11分。
「這是每個運動員夢寐以求的『ZONE』狀態，人們稱為『進入狀態』或『心流』，當身心合一，比賽會變很美妙，」勇士總教練科爾表示，「我們見過柯瑞與克雷湯普生無數次這種表現，今晚穆迪每次出手後都帶著微笑。」
不過昨天打到第2節，場邊竟出現激烈爭吵畫面，卓雷蒙格林不滿一名身穿黑衣的球迷叫囂，竟然上前直接跟對方互罵，幸好裁判趕緊把格林拉開，卻沒吹他任何犯規，科爾說：「只要事態沒有升級，過去溝通沒問題。」
看來崔楊無須那麼著急傷癒回歸！儘管崔楊、波爾金吉斯兩大主力沒打，老鷹昨仍克服末節落後22分頹勢，最後以124比122逆轉擊潰地主太陽，不僅勇奪5連勝，也是前進西區客場4連勝，老鷹目前跟騎士並列東區第3。
歐康烏替老鷹攻下27分，亞歷山大沃克也有26分，傑倫強生25分、10籃板及7助攻，里薩謝雖有15分，卻在末節灌籃後重摔退場；同樣少了傑倫格林、葛雷生艾倫兩大主力的太陽，則以布魯克斯34分最高，戴文布克27分。
其他人也在看
NBA/詹皇被下放 布朗尼本季首先發0分照樣大勝 里夫斯：太酷了
洛杉磯湖人今（16）日作客對戰密爾瓦基公鹿。因為背靠背第2戰，加上多名主力同時缺席，包括「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、八村壘等人，主帥瑞迪克臨時將布朗尼（Bronny James）拉上先發，讓他迎來本季首度、也是生涯第2次先發機會。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA》裁判莫名不給湖人新秀紀念球 「字母哥」霸氣舉動暖爆眾人
洛杉磯湖人今天(16日)作客密爾瓦基公鹿，賽後卻發生一段小插曲。湖人新秀Adou Thiero在本場緯來體育台 ・ 1 天前
NBA》布朗尼先發得0分 美媒評「攻擊力過低」難立足聯盟
即使父親是生涯超過4萬分的聯盟歷史得分王，湖人後衛布朗尼（Bronny James）還是親身示範在NBA賽場得分有多麼困難，他前役對公鹿獲得先發機會，上場10分鐘投2中0得0分。湖人狂轟119分大贏公鹿24分，轟了那麼多分都沒有布朗尼的分數。中時新聞網 ・ 20 小時前
NBA》東契奇飆41分比下字母哥 湖人打爆公鹿收2連勝
湖人今天作客公鹿，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）狂飆41分力壓「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的32分，率隊以119：95收下2連勝。湖人今天作客公鹿，陣容做了調整，八村壘、史馬特（Marcus Smart）都因傷病問題缺陣，詹姆斯的兒子布朗尼（Bro自由時報 ・ 1 天前
NBA/湖人3巨頭合體日來了！詹皇準備締造史上第一人超神紀錄
根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，先前被安排前往發展聯盟調整狀態的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），預計明日回到洛杉磯湖人主隊並參與完整訓練，為他的本季首次登場做最後準備。中天新聞網 ・ 14 小時前
NBA／湖人幫新秀要首秀紀念球遭拒絕 「字母哥」超暖出面交給東契奇
湖人隊16日作客公鹿，新秀帝埃羅（Adou Thiero）迎來生涯首秀，貢獻4分表現，湖人以119：95收下勝利，賽後湖人學長們想要拿走比賽用球給帝埃羅作紀念，然而裁判死守球拒絕，最終是公鹿主將「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）出面拿球交給東契奇（Luka Doncic），才化解這個小插曲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NBA》LeBron傷情有進展 離歷史紀錄更近一步
洛杉磯湖人球星LeBron James本季因為坐骨神經痛的問題，至今尚未正式出賽，遲遲尚未正式寫下在NBA出賽23個球季的歷史紀錄，不過有報導指出，他離歸隊時間又更近了一點。TSNA ・ 22 小時前
NBA》鵜鶘開季2勝10敗炒主帥Green 本季下課第1人
紐奧良鵜鶘在開季2勝10敗後，周六宣布解雇總教練Willie Green，讓他成為30隊中本季首位下課主帥，但該隊籃球營運執行副總裁、名人堂傳奇Joe Dumars表示戰績不是主因。TSNA ・ 1 天前
NBA》溜馬又有傷情！側翼球員Aaron Nesmith左膝受傷 至少缺席一個月
印地安那溜馬總教練Rick Carlisle表示，Aaron Nesmith將因左膝傷勢至少缺席一個緯來體育台 ・ 1 天前
NBA/東契奇作客轟41分！力壓字母哥 湖人收2連勝
湖人今(16)日客場挑戰公鹿，「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）表現出色，全場狂轟41分、9籃板及6助攻，成功壓制「字母哥」安德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的32分10籃板，帶領湖人以119:95大勝公鹿，收下2連勝。中天新聞網 ・ 1 天前
NBA》KD、Sengun合砍65分 火箭延長賽險勝魔術奪4連勝
皆處於三連勝中的奧蘭多魔術和休士頓火箭今天（17日）碰頭，上半場結束落後的火箭下半場急起直追，第四節緯來體育台 ・ 17 小時前
NBA運彩分析》11/17 拓荒者快節奏火力壓境 獨行俠主場難止血？
本場是拓荒者5連客的收官戰，同時也是獨行俠4連主場的最後一戰。拓荒者目前6勝6負、進攻火力聯盟前段；獨行俠3勝10負，近期7戰吞6敗，而且11月在主場還沒贏過球，本場由CSDA中華民國運動彩券發展協會的運彩ABC為你解析投注方向。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
NBA》2OT才分出勝負！Markkanen砍47分+George準決殺外線 爵士150比147險勝賞公牛5連敗
猶他爵士主場迎戰芝加哥公牛，兩隊上演本季最刺激的拉鋸戰，雙方鏖戰至第二次延長才分出勝負，公牛隊主控J緯來體育台 ・ 16 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 14 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 15 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
雞排之亂疑本尊道歉了！坦承自己並非台大生 這週五發雞排、現身說明
上週鳳凰颱風襲台，一名自稱台大大氣系的網友在匿名粉專「黑特帝大」發文預測「台北至少放2天颱風假」，若預測失準就請雞排和珍奶，不過最後卻放鳥數百位前往現場等待的民眾。事後有數篇自稱是原PO的網友發文道歉，昨日晚間還有一篇貼文自稱「我是這次雞排之亂的罪魁禍首」，坦承自己並非台大生，並表示將於11月21日中午12點半在公館捷運站2號出口外發放雞排，不過再度被質疑是假的。太報 ・ 18 小時前