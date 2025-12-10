NBA》榮升熱火一哥 阿德巴約熬出頭

阿德巴約NBA生涯導師就是效力於熱火20年的哈斯勒姆，並且在6屆NBA全明星吉米巴特勒帶領下兩度殺入NBA總決賽，早些年阿德巴約並沒有太多機會成為場上焦點，但隨著巴特勒、韋德和哈斯勒姆離開，現年28歲的阿德巴約已真正成為球隊掌門人，新賽季帶領邁阿密軍團衝擊季後賽甚至目標鎖定總冠軍。

在總教練史波斯查指導下，阿德巴約本季終於接下領導者重擔。「這個球季我感覺自己就像是球隊指揮官。」身高205公分的中鋒阿德巴約在球隊開季前媒體日上直言，「責任很重大，要求也很高，但如果隊員們不信任我，加上過去我沒有足以讓他們信服的表現，他們就不會讓我坐上這個位置。很顯然，上帝讓我接下球隊『一哥』頭銜是有原因的，我一直很有耐心，這一路走來克服了很多起伏，最終才能來到這裡！」

上季吉米巴特勒與熱火鬧翻，阿德巴約挺身而出，帶領球隊走過危機時刻。他說：「當人們迷失方向時，他們需要一個能夠指引他們走出困境的人，此時你得來扮演這個角色，讓大家明白我們仍然可以贏，我們依舊有足夠的實力獲得大家肯定。」

熱火10日以108比117不敵魔術，阿德巴約在這場比賽貢獻17分、8籃板、3阻攻，吞下4連敗、NBA盃止步8強，目前以14勝11敗位居東區第8。

阿德巴約表示，「陣中年輕球員都很努力，他們都想在這個聯盟裡有所作為，你不能讓外界的干擾分散他們注意力。但對我來說，最重要的是讓所有人團結一致，明白我們在這個球季仍然大有可為。」