NBA》檢討會有用！ 尼克創隊史最大勝分差

尼克開季打出23勝9敗戰績，一度擠升東區前三甲，但過去11戰吞下9敗，當家球星布朗生日前召開全隊會議尋求解決辦法，22日面對東區弱旅籃網，立刻以120比66血洗對手，不僅中止4連敗，也改寫隊史單場最大勝分紀錄（原為48分）。

尼克前役主場對戰獨行俠上半場落後30分，最終以97比114慘敗，全場球迷噓聲不斷。布朗生賽後召集球員開會，宣稱尼克需要自行找出一月分表現不佳的原因，而不是向教練組尋求解決方案，此番操作似乎對教練團頗多怨言。

廣告 廣告

昨日以54分大勝改寫隊史紀錄，曾遭到部分球迷嘲諷唐斯被問及球隊目前最需要的是什麼，「贏球！這才是最重要的，找到打破僵局的方法，把球投進籃框。」攻下14分、8籃板的唐斯表示，「所以這是一場好比賽，我們展現了實力，但冠軍強隊所需的是穩定性，我們必須每晚都拿出這樣的強度、能量和執行力。」

尼克過去3年已取得對籃網的13連勝，並且讓布魯克林在本賽季遭遇兩場慘痛失利（11月9日尼克在麥迪遜廣場花園大贏36分）。

然而尼克志在爭奪總冠軍，而籃網注定要進入選秀樂透區。尼克深知接下來客場挑戰七六人將是一場更為嚴峻的考驗，因為七六人本賽季在與紐約的兩場交鋒中都取得勝利。

布朗生直言，「這對我們來說是一個好的開始，但我們必須繼續努力，爭取每天都取得進步。」