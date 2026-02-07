NBA》武切維奇首秀雙十 綠軍逆襲熱火

剛從公牛交易到「綠衫軍」塞爾提克的武切維奇，7日綠軍首秀就摘11分、12籃板與4助攻的雙十數據，搭配傑倫布朗、懷特與普里查德都轟破20分，綠軍克服一度落後22分頹勢，終場98比96逆襲熱火奪下5連勝。

隨著塞爾提克本季「三殺」熱火，尼克也以80比118慘遭活塞痛扁，綠軍排名超越尼克升上東區第2，綠軍總教練馬祖拉說：「儘管武切維奇剛到球隊，但我認為他完成很棒工作，他為一切做好準備，也幫球隊取勝。」

武切維奇在塞爾提克的首秀就抓12籃板，是自從2007年賈奈特（20籃板）後綠軍首秀搶下最多籃板球員，「我一直很喜歡在這裡（綠軍主場TD花園球館）打球，這是我最愛球館之一，這裡有熱情球迷，他們懂球愛球。」

攻下全場最高29分的傑倫布朗說：「我們球員都很無私，每個人都在場上找尋武切維奇，都想給他傳球，所有人都在努力尋找跟他配合的方法，這需要花點時間，才能建立化學效應。」普里查德也拿24分，懷特21分。

儘管剛交易換來的加蘭、梅圖林與艾塞亞傑克生等人都還沒法上場，快艇昨天仍靠里歐納德31分、9籃板及7助攻，柯林斯也有22分、7籃板，最後以114比111險勝國王，快艇除了終止最近2連敗，也送國王11連敗。