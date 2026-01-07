NBA》河村勇輝復健有成 與公牛再簽雙向合約

芝加哥公牛隊正式宣布，與日本控衛河村勇輝簽下雙向合約，「非常開心能再次獲得公牛給予機會，復健過程不易，但我已經迫不及待要在球迷面前打球。」這位身高172公分的年輕後衛河村勇輝說。

芝加哥公牛隊在美國時間1月7日正式宣布，和河村勇輝簽約，河村曾在2025年夏季聯盟代表公牛出戰，場均繳出9.6分、6.6助攻、2.2抄截的亮眼表現，並在最後一場比賽中攻下20分、4籃板、10助攻，展現全面能力。

河村勇輝因此獲得公牛的雙向合約，不過，他季前賽期間，因右腿受傷僅出戰兩場，最終遭球隊裁掉。

儘管如此，河村並未放棄。他留在芝加哥持續接受治療與復健，公牛因後衛線傷病困擾，決定再次簽下河村勇輝，並裁掉另一名雙向合約球員Trentyn Flowers為他騰出位置。

將再度登上NBA舞台的河村勇輝表示：「非常開心能再次獲得公牛給予機會，雖然復健過程非常不容易，但我已經迫不及待要在球迷面前打球，真心感謝所有球迷的支持！」

目前公牛隊戰績17勝19敗排名東區第九名，如今河村永輝重返NBA，他的靈活突破與場上領導力，將成為公牛後場的重要補充。河村永輝曾在孟菲斯灰熊短暫效力，並在發展聯盟展現穩定的組織能力與防守意識。