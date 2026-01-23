NBA／洛城內戰！湖人東契奇32分11籃板白做工 快艇「近10戰拿8勝」近況火熱

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

湖人本場作客洛城兄弟快艇主場，快艇球星倫納德（Kawhi Leonard）本場傷癒復出，復出首戰僅上場26分鐘就拿下24分，快艇本場在第2節就奠定勝基，半場領先湖人17分，雖末節一度遭湖人追近至3分差，但最後有驚無險，關鍵罰球全數命中，終場以112：104贏下比賽，近況火熱。

快艇以112：104贏下本場比賽後，近10戰拿下8勝，近況十分火熱。（圖／美聯社）

湖人方面，僅雙星表現較為亮眼，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）拿下23分6助攻，但傳出4次失誤，東契奇（Luka Dončić）則轟下全場最高32分外帶11籃板8助攻，奈何湖人第2節進攻當機，比分被拉開到17分，雖然末節關鍵時刻一度追到僅差3分，但最終還是棋差一著，無緣延續2連勝。

快艇方面，連續因傷缺陣三場的倫納德回歸，僅上26分鐘高效繳出24分5籃板成績，哈登（James Harden）及祖巴茨（Ivica Zubac）雙雙貢獻18分，快艇在團隊籃板方面多了湖人15顆，其中進攻籃板多了7顆，創造許多二次進攻機會，這點祖巴茨功不可沒，他單人就抓下19個籃板。快艇在本場比賽以112：104獲勝後，近10場比賽8勝2敗，近況火熱，非常有機會一改開季頹勢，成功擠進西區前列。

雖然成功取勝，快艇教練泰隆盧（Tyronn Lue）還是在賽後記者會上大發雷霆，他認為失誤太多且裁判偏袒吹判導致原本能夠大勝的比賽僅贏了8分。本場比賽快艇共發生18次失誤，湖人則是10次；罰球方面，快艇罰了21球中20顆，其中10次罰球是在第4節最後5分鐘獲得；湖人則罰了18球中13顆，僅3次是在第4節最後5分鐘獲得。

