NBA》活塞克溜馬 13連勝平隊史紀錄

底特律軍團25日靠著康寧漢的24分、11籃板、6助攻，客場122比117擊退溜馬，追平隊史最長13連勝紀錄；暴龍110比99撕裂騎士，8連勝輕鬆到手。

2023-24賽季活塞曾創下NBA史上最長28連敗紀錄，單季14勝68敗全聯盟墊底，上賽季勝場數暴增30場，以東區例行賽第6之姿闖進季後賽，跌破所有專家眼鏡。

這支來自於汽車城的球隊，本季在康寧漢、杜倫、奧薩湯普生、艾維等年輕好手帶領下，猶如脫韁野馬一路向前狂奔，追平隊史1989-90賽季和2003-04賽季奪冠時的連勝紀錄。

此役活塞在第4節將領先分數擴大至18分，不過溜馬在比賽還剩48.9秒時，憑藉席亞卡的兩記罰球將比數追至115比117，可惜馬圖林錯過追平三分球，康寧漢與利維特罰球幫助活塞鎖定勝局。

上賽季受傷僅打30場的艾維，上周末與公鹿之戰傷癒歸隊，這場比賽上場12分鐘10投5中貢獻12分。總教練比克斯塔夫正在逐漸恢復他的上場時間，畢竟艾維是球隊的主控，接下來也將與康寧漢聯手撐起活塞後場戰力。

將近1年沒有出賽的艾維，賽後受訪時直言：「生涯最嚴苛挑戰已過，感謝球團沒有放棄我，讓我得以在安穩的環境下復健。」康寧漢表示，「我們正在為擁有輝煌歷史的球隊而戰，所以也能以創下歷史而感到榮耀。」

本季從鵜鶘改披暴龍戰袍的英格拉姆，昨全場攻下37分、7籃板，成為暴龍近13戰僅吞1敗的最大功臣。被問到前次出手30次是什麼時候，英格拉姆說，「不記得了，剛看到數據時我自己都嚇一跳，哇，整晚居然投了30次，但比賽時完全沒感覺。至於上次效力球隊13戰12勝是什麼時候，得追溯到高中時期了！」