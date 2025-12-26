NBA》浪花重聚 柯瑞穿湯普生球鞋致意

眾所矚目的NBA耶誕大戰26日開打！在勇士總教練科爾與卓雷蒙格林分別公開道歉後，勇士靠著史蒂芬柯瑞23分，包含最後3分45秒關鍵三分球，幫助勇士126比116擊潰獨行俠，吉米巴特勒也拿14分、9助攻與9籃板。

科爾與格林前役第3節爆發激烈口角，格林更氣到走進休息室沒打第4節，如今兩人已把問題講開，且跟彼此道歉，柯瑞說：「這種事難免發生，他們之間累積多年情誼，其中自然也有摩擦，他們昨天在訓練時表現相當得體。」

廣告 廣告

為了迎接昔日「浪花兄弟」搭檔克雷湯普生重回勇士主場正面對決，柯瑞更穿上克雷湯普生代言球鞋登場拚戰，「我並非跟湯普生致敬，只是碰巧在倉庫內找到一雙安踏克雷湯普生11代球鞋，結果剛好是我尺寸，真的太巧了。」

克雷湯普生昨天替補貢獻7分、2助攻與2籃板，表現只算平平，弗拉格攻下獨行俠最高27分，另有6籃板、5助攻，布蘭登威廉斯替補拿到26分，「一眉哥」安東尼戴維斯只打上半場就提前傷退，原因是他腹股溝拉傷。

至於馬刺本季繼續扮演雷霆剋星！福克斯拿下全場最高29分，文班亞馬、卡斯特各有19分，馬刺昨以117比102擊垮地主雷霆，除了勇奪8連勝，更在最近13天內，分別在中立球場、客場與主場打退衛冕軍雷霆。