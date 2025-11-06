NBA》浪費22分領先 雷霆遭拓荒者逆轉
尋求衛冕的雷霆6日對拓荒者雖然首節打完領先20分，但當家明星亞歷山大身陷犯規麻煩，最終踢到鐵板119比121慘遭逆襲，開季8連勝止步。
開季勢如破竹的雷霆，連續兩場和對手激戰至2OT險勝，場均得分與勝分皆聯盟排名第1，昨役首節最多領先22分，單節攻下41分，打得拓荒者幾乎毫無招架之力。原以為又是一場大屠殺，沒想到次節進攻當機，拓荒者抓住機會猛烈追趕上來，將落後分數追趕上來只剩下4分差距。
第4節剩下6分44秒，哈勒戴中距離跳投得分，苦戰整場比賽的拓荒者終於97比96首度超前。終場前亞歷山大兩罰俱中，助雷霆追成118比119，但哈勒戴在雷霆的犯規戰術下站上罰球線鎖定最後勝局。
第4節大部分時間坐在休息區的亞歷山大，即便在危急時刻挺身而出，可惜場上情勢已經倒向對手那邊，無法力挽狂瀾，35分、9籃板、4助攻只能無語問蒼天。
另一場受到注目的賽事，馬刺浪費領先12分的優勢，包含文班亞馬與巴恩斯都在決勝節犯滿畢業，116比118敗在湖人手上，開季5連勝之後吞下2連敗；東契奇35分、9籃板、13助攻，帶領紫金軍團打出漂亮勝仗。
金塊約基奇全場18投12中，33分、15籃板、16助攻，第3節剩下6分36秒時搶到進攻籃板，完成本季第5次大三元，幫助金塊122比112拿下對戰熱火的11連勝。
